Rot-Kreuz-Shop öffnet bald

Teilen

Freuen sich über viele Kunden: Dennis Behrendt, Adrian Best, Angelika Gumowski und Bettina Kugler (v.l.) vor dem Geschäft an der Marktstraße 35 in Odelzhausen. © BRK

Das Geschäft in der Marktstraße 35 in Odelzhausen sieht schon jetzt freundlich und einladend aus. Dabei ist es noch nicht einmal renoviert und eingerichtet. Doch Mitte Dezember wird das anders sein. Dann eröffnet das BRK Dachau seinen Rot-Kreuz-Shop – den vierten im Landkreis Dachau.

Odelzhausen – Bettina Kugler, Abteilungsleiterin Soziales und Service beim BRK, berichtet: „Noch vor Weihnachten zu eröffnen ist unser Plan. Der Eröffnungstermin hängt allerdings sehr davon ab, wie viele ehrenamtlich helfende Hände wir finden.“

Das bisherige Einzelhandelsgeschäft, in dem sich auch eine Poststelle befand, ist wie geschaffen für den Betrieb des neuen Rot-Kreuz-Shops. Auf rund 100 Quadratmeter Ladenfläche soll zukünftig gut erhaltene Kleidung zu günstigen Preisen verkauft werden. Ausreichende Lagerkapazitäten sind in einem Nebengebäude vorhanden.

Der BRK-Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt freut sich auf den neuen Laden. „Unser Rot-Kreuz-Shop in Markt Indersdorf ist 2018 so gut angelaufen, dass wir dieses Konzept nun weiter ausbauen möchten. Nach Dachau, Karlsfeld und Markt Indersdorf soll nun auch der westliche Landkreis von unserem Konzept profitieren“, so Behrendt. Als wachsende Gemeinde und Einfallstor aus Richtung Augsburg nach München biete sich Odelzhausen dafür ideal an.

Die Rot-Kreuz-Shops seien insgesamt ein Erfolgsmodell und hätten sich verändert, so Behrendt weiter. Ursprünglich als günstige Einkaufsmöglichkeit für bedürftige Mitbürger entwickelt, handelt es sich heute in erster Linie um hochwertige Second-Hand-Läden. „Heute zählt vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit“, so Behrendt. Er ergänzt: „Die Einnahmen fließen im Vergleich zu privat betriebenen Second-Hand-Läden allerdings nicht in private Taschen, sondern kommen zu einhundert Prozent dem Roten Kreuz zugute.“

Adrian Best aus der BRK-Kreisgeschäftsstelle hat das Konzept für den neuen Shop in Odelzhausen erarbeitet. Der 24-Jährige ist in den letzten Zügen seines Studiums in Sozialer Arbeit und Management in München und wird ab April 2023 die Abteilung Soziales und Service in Vollzeit als Referent unterstützen. Er kann sich in dem zukünftigen Rot-Kreuz-Shop ein erweitertes Angebot mit Spielsachen und Kleinmöbeln vorstellen.

Vor dem Geschäft ist genügend Platz, um dort im Sommer Tische und Stühle für einen Bürgertreff bei einer Tasse Kaffee aufzustellen. Die grünen Markisen an den großen Schaufenstern laden dazu ein. Treffpunkt, Repair-Café, Handy-Kurse – die Ideen sind vielfältig. „Ein RotKreuzShop mit erweiterter Nutzung“, fasst Adrian Best zusammen.

Auch für das Obergeschoss des Gebäudes gibt es schon einen Plan: Es kann vom Jugendrotkreuz und den Bereitschaften genutzt werden.

Die stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende und Leiterin der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Angelika Gumowski, ist vom Standort überzeugt: „Wir brauchen nur noch ehrenamtliche Helfer, die mitanpacken. Dann steht einer baldigen Eröffnung nichts im Wege. dn