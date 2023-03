Schlafplätze für italienische Gäste aus Odelzhausens Partnerstadt Amelia gesucht

Teilen

Odelzhausener, die kostenlos ein Bett zur Verfügung stellen können, können sich bei Roland Riedel, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, melden. © WhiteStar/IMAGO

Im Juni wird die Partnerschaft zwischen Odelzhausen und Amelia groß gefeiert. Über 100 Gäste aus Italien werden erwartet, für die noch Schlafplätze gesucht werden.

Odelzhausen – Der Partnerschaftsverein Odelzhausen hat bereits große Unterstützung erfahren, als er um Unterbringungsmöglichkeiten für die Gäste aus Italien bat, die im Juni an den Feierlichkeiten zur offiziellen Besiegelung der Partnerschaft anreisen werden. Allerdings werden noch weitere Schlafmöglichkeiten benötigt.

Gegenbesuch aus Amelia in Odelzhausen steht im Juni an

Seit Sommer 2018 besteht die Partnerschaft der Gemeinde Odelzhausen mit der mittelitalienischen Kleinstadt Amelia in Umbrien, 80 Kilometer nordöstlich von Rom. Eine Gruppe von Odelzhauser Bürgern war damals in Amelia und „konnte an vier Tagen die italienische Gastfreundschaft genießen und an den Feierlichkeiten zur Unterzeichnung der Partnerschaft teilnehmen. Diese Tage bleiben für die Teilnehmer unvergessen“, erinnert sich Roland Riedel, der erste Vorsitzende des Partnerschaftsverein.

Nun wird es vom 22. bis 25. Juni große Feierlichkeiten in Odelzhausen geben. Höhepunkt ist die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am Samstag, 24. Juni. Dazu wird es auch einen Umzug und ein Dorffest geben. 110 Gäste aus Italien werden dazu erwartet.

20 Schlafplätze für italienische Gäste fehlen noch

Die Delegation der Amerini setzt sich zusammen aus Vorstehern der Ortsteile, Musikern, Mitgliedern des örtlichen Partnerschaftsvereins sowie Bürger jeden Alters. Und die wollen untergebracht werden. „Wir haben jetzt etwa 30 Schlafplätze zusätzlich bekommen nach unserem letzten Aufruf“, freut sich Roland Riedel. Allerdings werden noch mindestens 20 weitere private Schlafplätze benötigt. Ein Frühstück bereitzustellen sei kein Muss, betont Riedel. Denn die Gemeinde plane am Marktplatz ein Zelt aufzustellen, in dem Frühstück angeboten wird.

In der Schulturnhalle sollen 20 bis 25 italienische Gäste und in angrenzenden Räumen der Turnhalle auch noch Italiener untergebracht werden. 32 Ehrengäste, darunter die Bürgermeisterin, werden im Schloss und im Hotel Staffler übernachten.

Wer kostenlos ein Bett zur Verfügung stellen kann, kann sich bei Roland Riedel unter der Telefonnummer 01 71/3 33 03 25 oder per E-Mail an pv.odelzhausen@gmail.com melden.

Italienisch Crash-Kurs

Und wer sich fit in der italienischen Sprache machen möchte, für den bietet die Vhs Odelzhausen einen Crashkurs: am Freitag, 16. Juni, und Samstag, 17. Juni, je drei Stunden lang. Der nächste Stammtisch des Partnerschaftsvereins Odelzhausen findet am Freitag, 31. März, um 19 Uhr im Schloss statt.

Von SIMONE WESTER