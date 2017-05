Schmierereien an der Odelzhauser Schule

In der Nacht auf Samstag hat sich ein Unbekannter am Gebäude der Grund- und Mittelschule Odelzhausen verewigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Odelzhausen - In der Nacht auf Samstag hat sich ein Unbekannter am Gebäude der Grund- und Mittelschule Odelzhausen verewigt. Er besprühte mehrere Wände und Pfeiler der Schule in unterschiedlichen Farben, wie die Polizei gestern mitteilte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Tatzeitraum auf die frühen Morgenstunden eingrenzen lassen. Den oder die Täter erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise unter 0 81 31/56 10.

