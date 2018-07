Schulhausneubau in Odelzhausen: Viel Holz und Hightech

Bald spielt das zirka 6000 Einwohnerdorf Odelzhausen ganz weit vorne in der deutschen Schulliga mit. Hier ein Überblick, warum sich bald größere Städte bei einem Schulneubau an Odelzhausen orientieren werden und wie digitalisiert die Schule sein wird.

Odelzhausen– Noch spielt sich das Schulleben in der alten Grundschule sowie in Containern ab. Die Schüler und Lehrer ahnen aber bereits beim Anblick des gewaltigen Neubaus, wie sehr sich ihr Alltag verändern wird. Um bayernweit und vielleicht sogar deutschlandweit Vorreiterschule in Sachen Architektur und Digitalisierung zu werden, lässt sich die Gemeinde den Neubau einiges kosten. Insgesamt fließen mindestens 55 Millionen Euro in das Projekt. Ohne staatliche Förderung wäre dies nicht machbar gewesen.

In Odelzhausen entsteht das erste zusammenhängende Schulzentrum Bayerns und die erste Schule Deutschlands, die komplett aus Holz gebaut wurde. Was nach viel Schnickschnack klingt, ist aber schlichtweg notwendig. Besonders das Wort „Schalldämmung“ fiel am Besichtigungstermin mit dem bayerischen Kultusminister Bernd Sibler häufig. Bei rund 28 Schülern pro Klasse kann es nämlich ganz schön laut werden. Als Lehrer akustisch durchzudringen, fällt daher oftmals schwer. Mit der neuen Dämmung soll dieses Problem behoben sein.

Ein ganz anderes Problem ist, dass Lehrer häufig die modernen Fortschritte der Technik überhaupt nicht im Unterricht nutzen können. Grund dafür ist fehlendes oder mangelhaftes W-Lan sowie die nicht vorhandene technische Ausstattung der Unterrichtsräume. Das alles soll am neuen Schulzentrum kein Problem mehr sein. Jedes Klassenzimmer wird mit zwei Computerarbeitsplätzen für die Schüler, einem Pult mit Computeranschluss und Dokumentenkamera ausgestattet werden.

Die kommende Grundschulgeneration wird sich nicht mehr an einen Unterricht mit Tafel und Kreide erinnern können, denn Whiteboards mit integriertem Beamer werden die Zukunft in Odelzhausen sein. Lehrer können Dokumente unter die Kamera legen, die dann direkt auf das Whiteboard übertragen werden. W-Lan über Glasfaser ist im Vergleich zu dieser Neuerung nur das Tüpfelchen auf dem i.

Neben der Technik ist aber auch die Architektur gut durchdacht. Im Erdgeschoss werden Mensa, Fachräume und Aula von allen drei Schulen genutzt. Von außen wird man Grund-, Mittel- und Realschule nicht mehr optisch voneinander unterscheiden können. Alle Schularten sind miteinander verbunden. Insgesamt entstehen 44 Klassenzimmer, die jeweils 66 Quadratmeter groß sind. Vier Jumboklassenzimmer entstehen, um Spielraum für größere Klassen zu haben.

Ein Oberlicht und ein Lichthof sollen für natürliche Beleuchtung sorgen. Lampen werden über die Photovoltaikanlage mit Strom versorgt, und die Beheizung wird mit Erdgas geschehen. Bis die Schüler in den ersten Bauabschnitt einziehen können, dauert es nur noch rund ein halbes Jahr. Die Grundschüler haben den Vorrang. Bis der Bauabschnitt zwei fertig ist, werden die Realschüler für etwa ein Jahr in der Grundschule unterrichtet.