Schwerer Unfall auf A8 bei Odelzhausen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Eine Kollision von zwei Lkws und einem Pkw auf der A8 bei Odelzhausen hat ein Verkehrschaos verursacht.

Ein Unfall mit zwei Lkws und einem Pkw auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Adelzhausen hat am späten Dienstagnachmittag zu erheblichen Behinderungen geführt. Gegen 16.15 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer zuerst die linke Spur der A 8 in Richtung Stuttgart befahren und sodann auf die mittlere Spur gewechselt. Ein 40-Tonnen-Lkw, der zuerst die rechte Spur befahren hatte, wollte zeitgleich auf die mittlere Spur wechseln, um einen vom Parkplatz Adelzhausener Berg einfahrenden Verkehrsteilnehmer Platz auf dem rechten Fahrstreifen zu machen.

Beim Spurwechsel kam es zur Kollision

Beim Spurwechsel übersah der Lkw-Fahrer den bereits auf der mittleren Spur befindlichen Pkw und es kam zur Kollision. Der Pkw prallte im Anschluss gegen eine Betongleitwand und wurde danach in einen zweiten 40-Tonnen-Lkw geschleudert. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt, die Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am ersten Lkw wurde jedoch der Dieseltank aufgerissen, wodurch Diesel in das Erdreich sickerte. Das Wasserwirtschaftsamt war im Einsatz, der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Noch im Tank verbliebener Diesel musste abgepumpt und das Erdreich muss ausgebaggert werden. Die dreispurige Autobahn war in der Zeit nur über die linke Fahrspur befahrbar. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand.