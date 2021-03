Sicher unterwegs mit Sattelschlepper und Bulldog

Odelzhausen – Begonnen hatte das vom Maschinenring Fürstenfeldbruck angebotene Fahrschultraining mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen bereits im Oktober vergangenen Jahres, musste aufgrund des Lockdown jedoch unterbrochen werden. Jetzt konnte der Lehrbetrieb in der Fahrschule Kiemer in Odelzhausen auch praktisch wieder aufgenommen werden, nachdem Ende Januar der Online-Unterricht wieder angelaufen war.

Anton Kiemer und sein Kollege Willi Grillmeier hatten die 30 Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt – in Mitglieder des Maschinenrings und die eigenen Fahrschüler aus den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Aichach-Friedberg. Aus dem Landkreis Dachau waren am vergangenen Samstag vier Teilnehmer dabei.

Bei Fahrschulinhaber Anton Kiemer stand an diesem Samstag die „technische Unterweisung“ auf dem Programm. Nach insgesamt zweimonatiger Ausbildung haben alles Absolventen bei erfolgreich abgelegter Prüfung dann den Führerschein der Klasse T erworben.

Aber warum eigentlich einen Kurs belegen, wenn man doch daheim auf dem eigenen Hof alles üben kann? „Der landwirtschaftliche Nachwuchs entfernt sich immer mehr“, hat Anton Kiemer beobachtet. Obwohl seine Schützlinge im Alter von 16 bis 25 Jahren alle in der Landwirtschaft aufwachsen – einen Bezug zum Hof und zu den Fahrzeugen haben laut Kiemer nicht mehr viele. Das liegt seiner Meinung daran, dass viele auf weiterführende Schulen gingen und da schon zeitmäßig Probleme hätten, daheim in der Landwirtschaft mitzuhelfen.

Wie gehe ich mit einem Sattelschlepper um? Wie mit einem Bulldog oder Mähdrescher? Die Ausbildungsoffensive des Maschinenrings soll hier Abhilfe schaffen. Gregor Grill, Vorstand des Maschinenrings in Fürstenfeldbruck, ist es vor allem wichtig, dass die jungen Leute die technischen und gesetzlichen Grundlagen zum Führen landwirtschaftlicher Fahrzeuge erwerben. Beim Fahrschultraining werde man „professionell herangeführt“, auf dem Hof oft „nur nebenbei“ unterwiesen. Das Interesse im Vorfeld sei bei den Mitgliedern jedenfalls groß gewesen, berichtet Grill, der selbst bei der Fahrschule Kiemer Schüler war und den Kontakt nach Odelzhausen hergestellt hatte.

Der Maschinenring hat in der Vergangenheit schon öfter verschiedene Events zusammen mit der Fahrschule Kiemer veranstaltet. Etliche Partner des Maschinenrings hatten für die Ausbildungsoffensive Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. So hofft Gregor Grill, dass den Teilnehmer des Fahrschultrainings nicht nur Sicherheit, sondern auch „Spaß“ vermittelt werde.

Simone Wester