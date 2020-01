Spannende Kreuzfahrt in der Kirche

Silvesterkonzert mit Harmonic Brass in Odelzhausen

Volle Kraft voraus ins Jahr 2020: Das hieß es an Silvester in der Kirche St. Benedikt in Odelzhausen. Zum fünften Mal gab das Blechbläserquintett „Harmonic Brass“ dort zum Jahreswechsel ein Konzert – und wieder war die Kirche voll.