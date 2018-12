Ordinariat lehnt Übernahme des Geiselwies-Kirchleins ab

Wem gehört die Kapelle Geiselwies? Die Gemeinde Odelzhausen und ein Privatmann, die wider Willen zu Kapellenbesitzern wurden, schenkten sie dem Erzbistum München und Freising. Doch das lehnte ab.

Sittenbach – Jahrelang ist jeder davon ausgegangen, dass sie Eigentum der Kirchenstiftung Sittenbach ist – doch das ist falsch, wie sich 2017 zufällig herausstellte (wir berichteten). Praktisch über Nacht wurden die Gemeinde Odelzhausen und ein Privatmann zu Kapellenbesitzern wider Willen. Die Eigentumsgrenze verläuft mitten durch das Gebäude hindurch, das die beiden neuen Besitzer eigentlich weder brauchen noch wollen. Also beschlossen sie, die Kapelle dem Erzbistum München und Freising zu schenken.

Doch dort hat man das Angebot abgelehnt. „Wir übernehmen aus Prinzip keine privaten Kapellen“, erklärt Pressesprecherin Gudrun Lux. Grund sei zum einen, dass die Kirche dann die Verkehrssicherungspflicht hätte und für Renovierungen aufkommen müsse. „Schon jetzt haben wir sehr viele Immobilien mit einem hohen Sanierungsbedarf“, sagt Lux. „Mehrere hundert anstehende Bauprojekte können wir nicht bearbeiten, weil das Geld fehlt.“ Deshalb wolle man sich nicht noch weitere Lasten aufbürden. In der Pfarrei sind jedoch bereits viele Spenden für den Erhalt der Kapelle eingegangen. „Wir empfehlen natürlich, dass das Geld dafür eingesetzt wird“, so Lux.

Tatsächlich wäre eine Sanierung der alten Votivtafeln in der Kapelle dringend notwendig. Auf den kleinen Täfelchen sind die Schicksale von Generationen von Gläubigen festgehalten. Sie erzählen zum Beispiel von Kranken, die nach Geiselwies pilgerten und sich Heilung erhofften, von Müttern, die um eine Rückkehr ihrer Söhne aus dem Krieg baten oder von Landwirten, die sich um ihr Vieh sorgten.

Rund 30 000 Euro würde so eine Renovierung der Tafeln wohl kosten, schätzt Herbert Weißenböck von der Kirchenverwaltung Sittenbach. „Aber das wäre kein Problem, wir könnten das mit den Spenden bezahlen“, sagt er. So lange aber die Eigentumsverhältnisse nicht geregelt sind, könne man gar nichts machen: „Wir können die zweckgebundenen Spendengelder an die Kirchenstiftung ja nicht einfach den Kapellenbesitzern überlassen.“ Auch er hätte deshalb gehofft, dass die Kirche die Kapelle übernimmt. Damit wäre die Sittenbacher Kirchenverwaltung, die sich sowieso schon darum gekümmert hat, auch offiziell dafür zuständig. „So wie es jetzt ist, ist es doch Irrsinn“, sagt Weißenböck. „Für uns war es ein Schock, dass das Ordinariat das Angebot abgelehnt hat.“ Ähnlich erging es Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl. „Ich versteh’ überhaupt nicht, warum sich das Ordinariat so widersetzt“, sagt er. „Die Kapelle ist in einem guten Zustand, es wäre langfristig kein großer Aufwand.“ Trinkl möchte jetzt im neuen Jahr noch einmal mit allen Beteiligten sprechen. Auch bei der Sittenbacher Kirchenverwaltung hofft man, dass die Entscheidung doch noch revidiert wird. „Wir haben Widerspruch dagegen eingelegt“, sagt Weißenböck.