So viele Maschinen wie nie: Rund 3000 Motorradfahrer beim Biker-Treffen in Odelzhausen

Sehen und gesehen werden: Rund 3000 Motorradfahrer kamen zum Treffen nach Odelzhausen. © Marlene Wagner

Rund 3000 Motorradfahrer und viele Interessierte beim Biker-Treffen in Odelzhausen

Odelzhausen – Es war wieder gigantisch, sensationell und unglaublich schön, sagen die Besucher: das nunmehr 26. Treffen der Harley-Biker in Odelzhausen beim Sonnenwirt.

Gründer des Treffens ist Xaver Willibald, der ehemalige Wirt der Gaststätte. Tochter Sandra Ostermair kümmert sich nun gemeinsam mit Alex Hill um die Organisation dieses Treffens. „Ich könnte es mir diese Veranstaltung gar nicht mehr wegdenken“, sagte ein Gast, der wie jedes Jahr voll aufs Neue begeistert war.

Xaver Willibald sagte über seine Biker: „Wir sind einfach eine große Familie.“ Groß, ja, denn rund 3000 Biker haben das Fest am vergangenen Wochenende in Odelzhausen besucht.

Besucher konnten ausgefallene Maschinen beim Biker-Treffen in Odelzhausen bewundern

Der gesamte Bereich um den Marktplatz bis zu den Hauptstraßen hin war bestückt mit den prächtigsten und auch ausgefallensten Maschinen. Für die Besucher gab es viel zu sehen: Eine elf Jahre alte, sonnengelbe Harley aus Schwabing, die Chromteile in 24 Karat vergoldet und mit vielen extravagantem Beiwerk wie zum Beispiel einem Ölkühler aus einer Panzergranate oder dem goldenen Dosenhalter für das Getränk.

Jeder darf mal: Boss-Hoss-Fahrer Roland Sedlmair aus Dachau ließ Interessierte gerne mal im Beiwagen Platz nehmen. © Marlene Wagner

Ein Anderer fährt ein Gefährt in matter schwarzer Farbe auf alt getrimmt aber mit einer lachenden Ratte samt Schal auf dem vorderen Kotflügel. Zudem gab es ein uraltes Gespann aus dem Krieg mit Sirene, Handspaten, Benzinkanister und Wasserflaschen zu sehen oder eine elegante, cremefarbene Boss-Hoss-Maschine. Roland Sedlmair aus Dachau kam damit nach Odelzhausen, im Beiwagen seine Begleiterin Alexandra Wiedemann. Der kleine Maxi, der das Motorrad mit seinen Eltern begeistert begutachtete, durfte Platz im ledergepolsterten Beiwagen aus der Schweiz nehmen. Die Mama wurde auf den Sozius verfrachtet, Roland Sedlmair und Alex Wiedemann setzten sich für ein Erinnerungsfoto gut gelaunt dazu. Acht Zylinder hat die Boss-Hoss und 300 Pferdestärken schlummern in ihr.

Fast alle, die man danach fragte, sagten, sie kommen schon seit der Anfangszeit nach Odelzhausen. Daraus ist eine Leidenschaft geworden. Es schien, als ob es noch nie so viele Motorradfahrer mit verschiedenen Maschinen kamen, wie in diesem Jahr. Es war ein Kommen und Gehen vom Beginn bis zum Ende. Alle Tische waren besetzt, für jeden wurde Platz gemacht und näher zusammengerückt. Einheimische und Gäste ratschen gemütlich. Was natürlich verband, war auch die Musik von der Gruppe „Bigpack“.

Gesellige Runde: Micks Hermann in Tracht aus Odelzhausen mit Roland Keil und Heidi von den Crocodiles, die mit 60 Personen aus Garching gekommen waren. © Marlene Wagner

Xaver Willibald, seine Tochter Sandra, Alex Hill und alle fleißigen Helfer waren wieder mit Herz und Seele dabei, das erste Treffen im Jahr der Biker zu etwas Besonderem zu machen.

MARLENE WAGNER