Steigende Schülerzahlen, sinkende Schulden

Von: Miriam Kohr

Die Zweckverbandsversammlung für die Grund- und Mittelschule Odelzhausen hat die Finanzen geklärt.

Odelzhausen – „Der Zweckverband und seine Schulen stehen gut da“, fasste es Verbandsvorsitzender Helmut Zech bei der Zweckverbandsversammlung zusammen. Der Haushalt, der Finanz- sowie Stellenplan für 2022 wurden von den zehn Mitgliedern aus Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos einstimmig in der Mensa der neuen Grund- und Mittelschule verabschiedet.

Zweckverbandsversammlung für Grundschule in Odelzhausen: Sinkende Schulden

Der Zweckverband hatte zum Ende des Jahres 2019 den für den 53,1 Millionen Euro teuren Neubau höchsten Schuldenstand von 22,83 Millionen Euro. Besonders erfreulich zu berichten war deshalb, dass dieser bis Ende 2021 auf 17,78 Millionen Euro verringert werden konnte. Weitere Kredite sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Schulden weiter abgebaut werden können. Der geplante Schuldenstand bis zum Ende 2025: 12,21 Millionen Euro.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts 2022 liegt bei 2,46 Millionen Euro, wichtigste Einnahmequelle ist nach wie vor die Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden von aufgerundet 1,50 Millionen Euro. Die Umlage errechnet sich aus den Schülerzahlen der jeweiligen Gemeinden.

Zum Stichtag 1. Oktober 2021 besuchten insgesamt 644 Schüler die Grund- und Mittelschule sowie die Realschule Odelzhausen. 317 Schüler kommen aus Odelzhausen, 182 davon aus Sulzemoos und 145 aus Pfaffenhofen an der Glonn. Der Vermögenshaushalt wird mit über 4,57 Millionen Euro angegeben. Bei den Ausgaben 2022 sind zum Beispiel für die weiteren Abbrucharbeiten des alten Schulgebäudes 1,5 Millionen veranschlagt, 250 000 Euro sind für die Sanierung des Hartplatzes eingeplant.

Schülerzahlen steigen in Odelzhausen

Die Zweckverbandsversammlung wurde zudem genutzt, um den Mitgliedern die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Besonderheiten der beiden Schulen vorzustellen. Die Grund- und Mittelschule hatte im Schuljahr 2021/2022 20 Grundschulklassen mit 487 Schüler und neun Mittelschulklassen mit 182 Schüler. „Im nächsten Schuljahr werden es wohl 21 Grundschulklassen und zehn Mittelschulklassen sein“, wie Schulleiterin Cordula Weber prognostizierte. 360 Schüler besuchen derzeit die Realschule.

Besonders stolz ist man bei der Glonntal-Realschule Odelzhausen auf die Zertifizierung als „Lions-Quest-Schule“, ein Qualitätssiegel für die besonders erfolgreiche Umsetzung des Programms zur Schulung von Sozialkompetenzen. So gibt es in allen Jahrgangsstufen regelmäßig Unterrichtsstunden für ein besseres Miteinander. Auch zu den Themen Inklusion, Berufsvorbereitung und Medienpädagogik gebe es zahlreiche Projekte.

Bläserklassen für die beiden Odelzhauser Schulen

Die beiden Schulen sind außerdem froh, die Bläserklassen anbieten zu können. Schüler aus der fünften und sechsten Klasse beider Schulen, die gerne in einem Orchester spielen wollen, aber noch kein Instrument spielen, können sich hier beteiligen.

Statt zwei Stunden regulärem Musikunterricht haben diese Kinder dann Unterricht in der Bläsergruppe, davon eine Doppelstunde 14-tägig am Nachmittag. Für Vormittagsstunden sind externe Musiklehrer angestellt. Die Instrumente können kostenlos ausgeliehen werden. „Wir sind sehr froh, dass wir das alles für einen günstigen Preis von 30 Euro im Monat pro Kind für 22 Monate anbieten können“, so Schulleiterin Anette Schalk.

