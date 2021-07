Topnoten für den „Odelzhauser Geist“

Die besten Absolventen in Odelzhausen (v.l.): Luis Siegling (1,8), Ana Vukovic (1,5), Benedikt Schneider (1,7) und Jonas Fischer (1,5). Besonders freut sich Cordula Weber über den sensationellen Schnitt von Ana Vukovic, die erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland lebt. Schulleitung und Bürgermeister gratulierten.

Mittelschule verabschiedet Absolventen – Pandemiezeit hervorragend gemeistert

Odelzhausen – Alle bestanden, viele Bestnoten – auch die Absolventen aus der 9a und 9b der Mittelschule Odelzhausen haben sich von der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil: „Ihr habt in den letzten eineinhalb Jahre eine ganz besondere Situation erlebt und das alles sehr gut gemeistert“, lobte Schulleiterin Cordula Weber ihre Schützlinge bei der Entlassfeier.

Viele hätten bei den Prüfungen sogar nochmal zulegen können, betonte sie.

Sie bedankte sich im gleichen Atemzug bei ihrem Kollegium, das die Stärken ihrer Schüler gefördert und immer für sie da gewesen sei. Sie dankte auch allen Eltern, die coronabedingt nicht an der Feier hatten teilnehmen können, der Verwaltung und den Hausmeistern für deren Unterstützung. Stellvertretend für alle Eltern waren die Klassenelternsprecherinnen Sandra Birkmeier und Brigitte Heitmeier anwesend.

Trotz aller guter Noten und Erfolge – an der Mittelschule Odelzhausen geht es um mehr als nur Zensuren. Der „Odelzhauser Geist“, wie Cordula Weber dieses besondere Miteinander beschrieb, war auch auf der kleinen Feier sehr gut zu spüren. „Die Lehrer haben Euch gern gehabt“, betonte die Schulleiterin.

Sie wünschte den jungen Männern und Frauen neben beruflichem Erfolg vor allem „Glück, Zuversicht und Zufriedenheit“. Sie sollten stets flexibel und offen bleiben und das mitnehmen, „was Ihr hier gelernt habt“. Auch ihre Konrektorin Elke Fechter vergaß Weber nicht zu erwähnen. „Du bist unbezahlbar“, rief sie ihr zu.

Helmut Zech, Zweckverbandsvorsitzender der Grund- und Mittelschule Odelzhausen und Bürgermeister der Nachbargemeinde Pfaffenhofen, der mit seinen Bürgermeister- und Zweckverbandskollegen Markus Trinkl (Odelzhausen) und Johannes Kneidl (Sulzemoos) die Absolventen verabschiedete, rief vor allem dazu auf, die „Gemeinschaft zu pflegen“, denn alleine gehe es nicht, wie man auch in der Pandemie gesehen habe. Auch er hob den besonderen Flair der „großen Schulfamilie“ hervor.

Die beiden Klassleiter Martin Weiderer von der 9a und Thomas Reznitzek von der 9b gaben einen kurzweiligen, lustigen Überblick über ihre „echt schöne“ Zeit mit den Schülern, die sie teilweise fürs Homeschooling hätten wecken müssen, so Retnitzek augenzwinkernd. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Celine Schier, die nicht nur an den Tasten glänzte, sondern auch „die beste Turnerin an der Schule“ ist, wie Schulleiterin Weber betonte. Schier hielt mit ihren Mitschülern Aliya Lampl, Yarema Chykysh und Julia Fischer auch die Abschlussrede, in der sich alle für die gute Qualivorbereitung bedankten. „Wir werden Sie nie vergessen“, richteten sich die vier an ihre Lehrer, für die sie auch Geschenke mitgebracht hatten.

Simone Wester