60-Jährige fährt viel zu schnell indie Kurve

Weil sie zu schnell in eine Kurve gefahren ist, hat am Wochenende eine Frau aus Odelzhausen einen Unfall verursacht.

Eine 60-jährige Odelzhausenerin wollte am Sonntagnachmittag mit ihrem Kia von Sittenbach in Richtung Roßbach fahren. Aufgrund, wie die Polizei es formuliert, „nicht angepasster Geschwindigkeit“ kam sie jedoch in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden VW, an dessen Steuer eine 79-jährige Frau aus Odelzhausen saß. Die Unfallverursacherin musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20 000 Euro. pid