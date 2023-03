Erbitterter und kostspieliger Rechtsstreit: TSC gewinnt diesmal gegen die Gemeinde Odelzhausen

Von: Stefanie Zipfer

Besprechung vor dem Sitzungssaal: TSC-Odelzhausen-Vorsitzende Uschi Hertle (Mitte) mit ihren Anwälten Dr. Wolfgang Patzelt und Dr. Anne Dankowski. © Stefanie Zipfer

Seit Jahren liefern sich die Gemeinde und der TSC Odelzhausen einen erbitterten und vor allem kostspieligen Rechtsstreit. Die Fronten sind verhärtet, beide Seiten zeihen sich der Lügen. Gestern errang der Verein vor dem Münchner Verwaltungsgericht einen wichtigen Sieg.

München/Odelzhausen – Das Einzige, was man Uschi Hertle – ihrer Meinung nach – vorwerfen kann, ist ihre Liebe zu Kindern, zum Sport, ihre Naivität sowie absolute Ahnungslosigkeit in Fragen der Vereinsbuchführung. Niemals, wirklich niemals, habe sie tricksen wollen! Hertles Anwalt, der Münchner Dr. Wolfgang Patzelt, gab zwar zu, geschäftliche Dinge selbst anders zu handhaben wie seine Mandantin es jahrelang beim TSC Odelzhausen getan habe. Aber dass es zu einer möglicherweise unsauberen Buch- und Vereinsführung gekommen sei, liege schlicht daran, „dass Frau Hertle zu nett ist“!

Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl sieht das anders. Er ist überzeugt, dass Hertle den Verein TSC Odelzhausen nur als Feigenblatt nutzte, um Zuschüsse von der Gemeinde zu bekommen – und nebenbei ihr Hauptgeschäft, das Kinderzentrum „Jolly Jumper“, zu betreiben.

Seit 2019 beharken sich beide Seiten daher nun schon vor Gericht. Drei Prozesse am Münchner Verwaltungsgericht waren beziehungsweise sind in der Auseinandersetzung anhängig. Trinkl zufolge geht es dabei schlicht und ergreifend um Geld. Hertle ist überzeugt, dem Bürgermeister gehe es um viel mehr: die Vernichtung ihres TSC.

Nachdem Bürgermeister Trinkl in einem Prozess wegen angeblich rufschädigender Äußerungen über Hertle bereits „auf der ganzen Linie“ gewonnen hat, wie er selbst sagt, und auch der Prozess wegen des angeblich unbegründeten Rauswurfs aus der Odelzhauser Turnhalle für Hertle mit dem Umzug in eine andere Sportstätte endete, ging es gestern um die Frage, ob sie die an ihren Verein ausbezahlten Zuschüsse in Höhe von fast 30 000 Euro aus den Jahren 2003 bis 2018 tatsächlich zurückzahlen muss.

Und diesmal entschied die 31. Kammer des Verwaltungsgerichts, angeführt von Richter Anton Meyer, zugunsten von Hertle und ihrem TSC. Der Rückforderungsbescheid der Gemeinde, ausgestellt im August 2019, in Höhe von 28 938 Euro sei unwirksam, hieß es im mündlich verkündeten Urteil. Hertle muss also nichts zurückzahlen, die Gemeinde trägt zudem die Kosten des Verfahrens.

Das Gericht folgte damit der Argumentation Hertles, dass es sich beim TSC zu jeder Zeit um einen gemeinnützigen Verein samt dokumentierten Vereinsleben gehandelt habe. Dass sie seit Gründung des TSC auch dessen Vorsitzende ist, liegt laut Hertle daran, dass wegen der Zufriedenheit mit ihr schlicht keine Neuwahl nötig gewesen sei. Hertle, so betonte ihr Anwalt, habe nie einen Cent verdient mit dem Verein, im Gegenteil: „Sie hat mit privatem Geld Rechnungen beglichen!“

Allerdings, das war Patzelt immer wieder wichtig zu betonen, gehe es der Gemeinde, angeführt von Markus Trinkl, ohnehin nicht um die knapp 30 000 Euro zu Recht oder Unrecht ausgezahlten Jugendförderzuschüsse. Es sei nichts als eine „Schädigungskampagne“, mit dem Ziel, den SV Odelzhausen zu stärken und die TSC-Turnerinnen dorthin abzuwerben!

Die Anwaltskosten übersteigen den Rückforderungsbetrag um ein Vielfaches.

Belegen wollte Patzelt dies mit der Tatsache, dass der finanzielle Aufwand, den Trinkl mit den Verfahren gegen Hertle betreibe, in keinem Verhältnis zum Ertrag stehe. Patzelt mutmaßte sogar, dass Trinkl den Gemeinderäten weder den Grundsachverhalt, noch eine Schätzung über bereits angefallene oder zu erwartende Anwaltskosten vorgelegt habe. Dass am vergangenen Montag im nichtöffentlichen Teil der Odelzhauser Gemeinderatssitzung ein 19:0-Votum für die Mandatierung der Münchner Anwaltskanzlei Schneider und Collegen zustande gekommen sei, liege nur daran, dass Trinkl den Gemeinderäten nicht gesagt habe, „dass die Anwaltskosten den Rückforderungsbetrag um ein Vielfaches übersteigen“!

Trinkl und Rechtsanwalt Gregor J. Schneider wiesen diesen Vorwurf entschieden von sich. Der Gemeinderat wisse über den Stundensatz der Kanzlei Bescheid. Auf Nachfrage der berichterstattenden Richterin Sarah Schwarzenberg, ob es eine Rechtsschutzversicherung mit Deckungszusage gebe, musste Schneider aber einräumen, davon „nichts zu wissen“.

Der Vorsitzende Richter Meyer bedankte sich am Ende für die „sachlich geführte, wenn auch kontroverse Diskussion“. Uschi Hertle fasste den Prozess mit den Worten zusammen. „Das ist Irrsinn!“ Ihr Anwalt Patzelt sprach von einem immensen und absolut unverhältnismäßigen Druck, den Trinkl und Schneider auf die TSC-Mitglieder ausgeübt hätten. „Die Akten sind voll von Druck!“

Trinkl und Schneider dagegen sind sich sicher, dass die Akten voll seien mit Belegen dafür, dass Hertle eine „Mélange“ aus Turnverein und wirtschaftlicher Tätigkeit bei „Jolly Jumper“ betrieben habe. Sie kündigten daher an, beim bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine Zulassung zur Berufung zu beantragen. Die jetzt vorgelegten Unterlagen, so Schneider, seien nämlich „nur die Spitze des Eisbergs“.