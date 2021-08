24 Mal eine Eins vor dem Komma: Verabschiedung an der Realschule Odelzhausen

Einen überdurchschnittlich guter Jahrgang

Von Claudia Schuri schließen

An der Realschule Odelzhausen wurde ein besonders guter Jahrgang verabschiedet. Darauf ist Rektorin Anette Schalk besonders im Corona-Jahr sehr stolz.

Odelzhausen – Sie waren alle aufgeregt und neugierig, manche etwas schüchterner, manche lebhafter. Anette Schalk, Schulleiterin der Glonntal-Realschule Odelzhausen, erinnert sich genau daran, wie sie vor sechs Jahren in der Mehrzweckhalle 50 neue Schüler begrüßten: „Damals noch im alten Gebäude“, berichtete sie. Seitdem hat sich viel getan: Die Schule hat ihren Namen bekommen, ist in das neue Schulhaus umgezogen – und aus den damaligen Fünftklässlern sind junge Erwachsene geworden, die jetzt ihre Abschlusszeugnisse erhalten haben. 63 Absolventen haben dieses Jahr an der Glonntal-Realschule ihren Realschulabschluss geschafft. „Die Ergebnisse sind hervorragend“, lobte Schalk. 24 Schüler haben einen Durchschnitt mit der Note 1 vor dem Komma erreicht. Laura Mahler und Jan Wunderlich können sich sogar über einen perfekten Schnitt von 1,0 freuen.

„Jetzt steht Ihr am Anfang eines neuen Weges. Wir wünschen Euch, dass ihr eure Potenziale und Talente nutzt“, gab die Schulleiterin den ehemaligen Zehntklässlern bei der Abschlussfeier mit auf den Weg.

Diese wurde musikalisch von der Lehrerband und Absolventin Nora Berz am Horn gestaltet. Die Elternbeiratsvertreterinnen überreichten an alle Schüler kleine Geschenke. Die Besten bekamen als Belohnung zusätzlich ein Buch, und für Laura Mahler und Jan Wunderlich gab es gravierte Kugelschreiber. Wunderlich bekam außerdem von Franz Wagner von der Sparkasse einen Gutschein für eine Sprachreise.

Wegen der Corona-Pandemie konnten aus Platzgründen die Eltern bei der Zeugnisvergabe nicht dabei sein. Auch während der vergangenen Monate mussten einige Aktivitäten ausfallen, wie zum Beispiel ein Berufspraktikum oder eine Fahrt in die Bundeshauptstadt Berlin.

„Es tut uns unendlich Leid, dass Ihr auf einige Höhepunkte im Schulleben verzichten musstet“, sagte Schalk. Zu Beginn des vergangenen Schuljahres sei eigentlich alles optimal vorbereitet gewesen. Doch dann mussten zwölf Lehrkräfte in Quarantäne. „Das ist mehr als ein Drittel des Kollegiums“, so Schalk. Trotzdem habe man die Situation gut bewältigt. Für die Abschlussklassen sei der Distanzunterricht im letzten Schuljahr zum Glück auf fünf Wochen begrenzt gewesen. „Die Vorbereitungen waren kaum eingeschränkt“, sagte Schalk.

Auch die beiden Schülersprecher Gustav Schiemann und Laura Mahler gingen in ihren Reden auf die Pandemie ein. Am Anfang habe man sich über die ersten Schulschließungen noch gefreut. „Aber schon bald ist Corona ziemlich auf die Nerven gegangen“, sagte Schiemann. „Es war bestimmt nicht immer leicht für jeden von uns.“

Doch jetzt freuen sich alle auf das, was kommt. „Ich hoffe, dass sich alle Mitschüler ihre Träume erfüllen können“, sagte Gustav Schiemann. „Und dass wir uns alle irgendwann bei einem Klassentreffen wiedersehen.“