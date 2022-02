Zwei Försterinnen: Wald im Dachauer Land fest in Frauenhand

Von: Thomas Zimmerly

Waldbau, Holzernte, Jagd, Naturschutz: Die Aufgaben der beiden Försterinnen Katharina Nauderer (links) und Lisa Schubert sind vielfältig. Fini, der Bayerische-Gebirgsschweißhund-Mix von Nauderer, hilft auch mit. © Thomas Zimmerly

Förster Franz Knierer ist nach 35-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand gegangen. Jetzt haben zwei Damen das Sagen in den Wäldern im Dachauer Land.

Odelzhausen – Katharina Nauderer ist die neue Försterin für das Revier Odelzhausen. Die 29-jährige Dachauerin ist Nachfolgerin von Franz Knierer, der in den Ruhestand gegangen ist. Gemeinsam mit Kollegin Lisa Schubert, die das Revier Markt Indersdorf leitet, kümmert sich Nauderer um Waldbesitzer und Jäger, um Tiere und Bäume im Dachauer Land. Für die neue Försterin eine Herzensangelegenheit.

Bei einem Spaziergang durch den Altoforst hat sich Katharina Nauderer als neue Försterin des Revieres Odelzhausen vorgestellt. Die 29-Jährige ist seit 1. Februar Nachfolgerin von Franz Knierer, der nach 35 Berufsjahren in den Ruhestand gegangen ist (wir haben berichtet). Auch das zweite Revier des Landkreises Dachau, Markt Indersdorf, wird von einer Försterin betreut. Lisa Schubert macht den Job schon seit sieben Jahren.

Katharina Nauderer und Lisa Schubert: Die Wälder im Dachauer Land sind ihr Revier

Eine Tatsache, die einen zu folgendem Paarreim verleitet: Der Wald im Dachauer Land ist nun fest in Frauenhand.

Wenn man es genau nimmt, dann hat die Einarbeitungszeit von Katharina Nauderer im Revier Odelzhausen bereits vor 20 Jahren begonnen. „Der Franz hat mich und meine Schulklasse damals durch den Wald geführt“, so die gebürtige Dachauerin. Dabei habe der „Wahnsinnstyp“ ihr Interesse für ihren heutigen Beruf geweckt.

Nach ihrer Schulzeit studierte Nauderer Forstingenieurwesen an der Hochschule Weihenstephan. Ihre Anwärterzeit verbrachte sie in Lohr am Main, bevor sie zunächst in den Staatswald ging. „Mein Beruf als Försterin bei den bayerischen Staatsforsten führte mich anfangs in die östliche Oberpfalz und dann für viereinhalb Jahre nach Kipfenberg im Altmühltal“, sagt Nauderer. Nun also das Revier Odelzhausen, das die Gemeinden Altomünster, Bergkirchen, Karlsfeld, Pfaffenhofen an der Glonn, Sulzemoos, Dachau und natürlich Odelzhausen umfasst.

Försterinnen im Dachauer Land haben viele Aufgaben

Wer nun meint, so eine Försterin hat sich nur um die Bäume und die Tiere, die um sie herum wuseln, zu kümmern, der denkt zu einfach. Katharina Nauderers Job ist hoch komplex. Sie ist zuständig für den Waldbau, die Holzernte, die Jagd, den Naturschutz. Sie berät die privaten Waldbesitzer sowie die Rechtler, also Personen, die Brenn- oder Bauholz für den eigenen Bedarf schlagen dürfen. Und dann ist da noch die Verwaltung. Holzpreise ausrechnen, Mitarbeiter koordinieren, Richtlinien der Europäischen Union umsetzen und vieles mehr, alles Aufgaben, die die 29-Jährige für geraume Zeit an den Schreibtisch zwingen werden.

Und schließlich darf auch die Waldpädagogik, etwa Führungen mit Schulklassen, nicht zu kurz kommen. Viel zu tun, doch auf all das „freue ich mich narrisch“, wie sie sagt. „Mein Ziel ist es, den Wald in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen“, fährt Nauderer fort. „Ich möchte einen Wald schaffen, der Artenvielfalt hat und den wir gestalten können.“

Wälder im Dachauer Land sind aufgeteilt in zwei Reviere

Dazu wird sich Nauderer oft mit ihrer Kollegin Lisa Schubert austauschen, die das Revier Markt Indersdorf betreut. Dazu gehören die Gemeinden Hilgertshausen-Tandern, Erdweg, Weichs, Vierkirchen, Petershausen, Röhrmoos, Haimhausen, Hebertshausen, Schwabhausen und natürlich Markt Indersdorf.

Die beiden Frauen kennen sich bereits von Veranstaltungen des Bundes Deutscher Forstleute, ihrer berufsständischen Vertretung. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie vom Staatsforst weggeht“, sagt Schubert, die sich auf die Zusammenarbeit sehr freut, denn: „Mit ihrem Wissen vom Staatsforst passt Katharina bei uns gut rein.“ Schubert und Nauderer eint noch eine Sache: Beide Försterinnen sind auch Jägerinnen. Sie sind also prädestiniert, zwischen Waidmännern und Waldbesitzern zu vermitteln. Bekanntlich ist das Verhältnis zwischen beiden Parteien nicht immer einfach.

Alles in allem warten also große Aufgaben auf die junge Försterin, die sie mit viel Herzblut bewältigen möchte. Denn für Nauderer bedeutet ihre neue Stelle „die Heimkehr in die beste Gegend, das Dachauer Hinterland“!

