Schüler entwickeln App und werden beim „crossmedia-Wettbewerb“ ausgezeichnet

Vier Schüler der Odelzhauser Realschule haben eine App entwickelt, mit der sie „Odelzhauser G´schichten“ erzählen. Dafür gewann sie nun bei einem Wettbewerb.

Odelzhausen – Es sind spannende Geschichten, die eine Gruppe von Schülern der Glonntal-Realschule Odelzhausen zusammentragen hat: Sie handeln zum Beispiel vom Räuber Kneißl, dem Goldschatz von Gaggers, dem Holzkupferstecher Michael Wening oder dem Gemeindewappen. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Benjamin Häußler erstellten die Zehntklässler Justin Wirsching (16), Julian Beittel (17), Dominik Gruschka (16) und Thomas Mayr (16) eine App mit diesen Geschichten.

Dafür wurden sie jetzt beim „crossmedia-Wettbewerb“ ausgezeichnet, den die Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien in Kooperation mit dem bayerischen Kultusministerium und dem Bayerischen Rundfunk veranstaltet. Dieses Jahr beteiligten sich 750 Schüler mit 77 Beiträgen aus ganz Bayern an dem Wettbewerb. Die Odelzhauser Jugendlichen belegten in der Sparte „Apps Webs“ mit ihrer App „Odelzhausener G’schichtn“ den ersten Platz.

„Wir erzählen die Geschichten mit Fotos und Texten“, erklärt Justin Wirsching. Außerdem gibt es eine Landkarte und wer möchte, kann sich die Texte auch anhören. Das Projekt zeige, „wie Schüler Wissenswertes und interessante Geschichten über ihre Heimat ansprechend in eine App packen und auf liebenswerte Art präsentieren können“, lobte die Jury. „Hervorzuheben ist nicht nur die Barrierefreiheit der App, sondern auch die saubere technische Umsetzung.“

Die Schüler hatten die App im Wahlfach Informatik programmiert. Dort entstand noch eine zweite App: Ein Verschiebespiel, bei dem verschiedene Symbole zusammengefügt werden müssen. Das Besondere daran: Als Symbole wählten die Jugendlichen zum Beispiel eine Lederhose, das bayerische Wappen, das Schullogo, die deutsche Fahne, die Europa-Fahne und die italienische Flagge – schließlich liegt Odelzhausens Partnerstadt Amelia in Italien. „Wir haben auch noch Audio-Effekte eingefügt“, sagt Dominik Gruschka. So bekommt der Spieler gleich Rückmeldung – natürlich auf Bairisch.

Die App könnte auch helfen, die Sprachbarriere zu überwinden, wenn Odelzhauser Schüler zum Beispiel bei einem Schüleraustausch Jugendliche aus der Partnerstadt treffen, erklärt Lehrer Benjamin Häußler. „Über das Spiel können sie sich näher kennenlernen, auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen.“ Er ist sehr stolz auf seine Schüler: „Sie sind wirklich sehr fit und können verschiedene Programmiersprachen“, berichtet er.

Die Glonntal-Realschule Odelzhausen hat bereits mehrfach Preise beim „crossmedia-Wettbewerb“ gewonnen. Dieses Mal konnten sich die technikbegeisterten Schüler sogar über einen Doppelerfolg freuen: Denn mit ihrer Spiele-App sicherten sie sich in der Kategorie „Apps Webs“ auch gleich noch den zweiten Platz. „Es war eine schöne Überraschung“, sagt Julian Beittel.

Wegen Corona musste die Siegerehrung zwar per Videokonferenz stattfinden – doch die Freude war trotzdem groß. Und wer weiß: Vielleicht gibt es die beiden Apps irgendwann tatsächlich zum Herunterladen. Einen kleinen Einblick findet man jetzt schon im Internet.