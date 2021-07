Wie viel Nachverdichtung verträgt Odelzhausen?

Grundsatzdebatte im Gemeinderat Odelzhausen

Wie groß ist das Nachverdichtungspotenzial in Odelzhausen? Und wie viel Nachverdichtung ist gewünscht? Schwierige Fragen, die gerade den Gemeinderat beschäftigen. Deshalb hat das Planungsbüro Opla eine Strukturanalyse für einen Bebauungsplan „Östlich der Kreisstraßen“ erstellt.

Odelzhausen – Das Planungsbüro untersuchte das Nachverdichtungspotenzial in zwei Bereichen: Im nördlichen Untersuchungsgebiet inbegriffen ist ein Großteil der Grundstücke an der Steinfeldstraße, der Sternstraße und der Lugaufstraße. Das südliche Gebiet liegt südlich der Hauptstraße und beinhaltet unter anderem die Eichenstraße, die Eschenstraße, die Lindenstraße, Teile der Lukkaer Straße, die Hochstraße, die Bergstraße, die Blumenstraße, die Hollergreppenstraße, die Kohlstattstraße sowie Teile des Mühlwegs, der Dietenhausener Straße, der Todtenrieder Straße und der Lerchenstraße. Ausgenommen ist das Gebiet zwischen dem Brunnenweg, An der Hochbreite, Am Hagnfeld und der Lukkaer Straße.

Zum Teil bestehen für die Bereiche bereits Bebauungspläne, doch die sind veraltet. „Die Festsetzungen entsprechen der Zeit, in der sie gemacht wurden“, erklärte Werner Dehm von Opla. Jetzt sei es wichtig, die Nachverdichtung zu steuern und dabei auch die Interessen der Nachbarn zu beachten.

Laut der Analyse sind derzeit im nördlichen Gebiet auf 56 Prozent der Grundstücke eine Wohneinheit, bei 13 Prozent vier oder mehr Wohneinheiten. 80 Prozent der Gebäude haben zwei Geschosse mit Dachgeschoss. Insgesamt sind es dort momentan 184 Wohnungen auf 107 Grundstücken.

Im südlichen Gebiet gibt es auf 69 Prozent der Grundstücke eine Wohneinheit und bei sieben Prozent fünf oder mehr Wohneinheiten. Mit 66 Prozent sind ebenfalls Häuser mit zwei Geschossen und Dachgeschoss in der Mehrheit. Im Süden sind es aktuell 466 Wohneinheiten.

Insgesamt gehören zu dem Untersuchungsgebiet derzeit 650 Wohnungen, in denen zirka 1560 Personen leben. Das Planungsbüro stellte dem Gemeinderat zwei verschiedene Nachverdichtungsszenarien vor. Es zeigte sich: Die Veränderungen könnten enorm sein. Bei der ersten Variante könnte sich die Zahl der Wohnungen und damit auch der Einwohner theoretisch mehr als verdoppeln. Es wäre möglich, dass in beiden Gebieten zusammen 783 weitere Wohnungen für rund 1873 Bürger entstehen. In diesem Fall würden auf Grundstücken mit weniger als 600 Quadratmetern zwei Wohneinheiten zugelassen, auf Grundstücken zwischen 600 und 800 Quadratmetern drei Wohneinheiten, auf Grundstücken zwischen 800 und 1000 Quadratmetern vier Wohneinheiten und auf Grundstücken zwischen 1000 und 1200 Quadratmetern sechs Wohneinheiten. Bei noch größeren Grundstücken wäre eine weitere zusätzliche Wohneinheit pro 200 Quadratmeter erlaubt.

Bei der zweiten Variante etwas geringere Verdichtung

Bei der zweiten Variante wäre die Nachverdichtung etwas geringer. Es wären maximal 566 weitere Wohnungen möglich, was rund 1334 weitere Einwohner bedeuten würde. Dann wären auf Grundstücken zwischen 1000 und 1200 Quadratmetern nur fünf Wohneinheiten zulässig und auf Grundstücken mit mehr als 1200 Quadratmetern nicht mehr als sechs Wohneinheiten. Zusätzlich könnte die Gemeinde die Nachverdichtung immer auch über weitere Vorgaben, zum Beispiel zu Stellplätzen, begrenzen.

Bürgermeister Markus Trinkl betonte: „Die größte Gefahr wäre, nichts zu machen.“ Denn bereits jetzt gebe es zahlreiche Befreiungen von den Bebauungsplänen, und damit könne es zur unkontrollierten Nachverdichtung kommen – und das wolle niemand. Bei den Berechnungen handle es sich um theoretische Werte, erklärte er: „Es wird gerechnet, dass auf jedem Grundstück das Maximum der Bebauung ausgenutzt wird.“

Chancen, aber auch Risiken

Die Gemeinderäte sahen in der Nachverdichtung einerseits Chancen, andererseits aber auch Risiken. „Nachverdichtung ja, aber der Ortskern und die Struktur der Ortschaft müssen erhalten bleiben“, sagte Paul Brandhofer (CSU).

„Wenn wir die Zahl der Wohneinheiten verdoppeln, verdoppeln wir auch die Anzahl der Autos“, gab Edgar Hiller (FW) zu Bedenken. Vor allem große Mehrfamilienhäuser sahen viele Räte skeptisch: „Bei sechs Wohneinheiten habe ich Bauchweh“, erklärte Michael Obermair (FW).

Einen Beschluss, wie viele Wohnungen zugelassen werden soll, fasste der Gemeinderat noch nicht. Die Räte wollen weitere Analysen abwarten. Sie entschieden aber, dass die bisherigen Bebauungspläne aufgehoben werden, sobald der neue in Kraft tritt. Es wird einen Bestandsschutz geben, der auch für Abriss und Neubau gilt.

Die Baugrenzen werden flexibilisiert, und es gelten die Abstandsregeln nach dem alten Baugesetz mit größeren Mindestabständen. Zudem sollen maximal zwei Geschosse und ein Dachgeschoss zulässig sein. Offen ist, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss ausgebaut werden darf. Außerdem wird das gesamte Planungsgebiet als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Nur die Grundstücke östlich der Schlossstraße sind ein urbanes Gebiet. Alle Beschlüsse waren einstimmig.