Wildes Plakatieren in Odelzhausen nicht mehr möglich

Gemeinderat beschließt neue Verordnung

von Claudia Schuri schließen

Politiker, die von jedem Laternenmasten herablachen, und ein Wildwuchs an Wahlkampfplakaten in allen Orten: Das soll es in der Gemeinde Odelzhausen nicht mehr geben. Rechtzeitig vor dem Start des Wahlkampfes für die Kommunalwahlen im März hat der Gemeinderat einer Plakatierungsverordnung zugestimmt. Demnach dürfen Plakate künftig nur auf Aufstellungswänden der Gemeinde angebracht werden.