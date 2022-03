„Wir können nicht so tun, als wäre nichts“ - Glonntalspatzen spenden Teil der Konzert-Einnahmen

Von: Claudia Schuri

„Imagine“ von John Lennon, das der Chor zum Schluss präsentierte, sorgte beim Publikum für Gänsehaut. © cla

Die Glonntalspatzen spenden einen Teil ihrer Einnahmen aus einem Chorkonzert an ein humanitäres Hilfsprojekt.

Odelzhausen – „Die Welt ist aus den Fugen geraten und wir können nicht so tun, als wäre nichts.“ Mit diesen Worten begrüßte Thomas von Krafft, der Leiter der Glonnspatzen „Glonnies“, die Besucher im Odelzhauser Pfarrsaal zum Chorkonzert unter dem Motto „Neueste deutsche Welle“.

Eigentlich hatten die Proben dafür schon im Herbst 2019 begonnen – doch dann kam immer wieder die Corona-Pandemie dazwischen. Umso größer war die Freude bei Sängern und Besuchern, dass die Veranstaltung jetzt endlich wieder möglich war. Der Chor trat deshalb sogar gleich zweimal hintereinander auf. „Unser Konzert ist eine Mischung aus Haltung und Unterhaltung“, kündigte von Krafft an. Corona, der Ukraine-Krieg, der Klimawandel – all das beschäftigt auch die Glonnspatzen. Ein Teil der Einnahmen aus den beiden Konzerten kommt deshalb einem humanitären Hilfsprojekt für die Ukraine zugute.

Außerdem hatten Thomas von Krafft und Reinhold Klein viele Texte von bekannten Melodien umgeschrieben und auf die aktuelle Situation bezogen. Die Besucher bekamen schmissige, lockere Lieder mit großem Ohrwurm-Potenzial zu hören und konnten dabei oft sogar mitsingen.

Gleichzeitig wurden sie aber auch immer wieder zum Nachdenken angeregt. Da ging es zum Beispiel um Horst, den Specht, der für den Braunkohleabbau fortgejagt wurde, oder um Biene Maja, die sich tapfer gegen den Schädlingsbekämpfer wehrt und dabei immer noch fröhlich singt: „Ja, ich fliege, fliege, fliege von Blüt zu Blüt und bring den Honig mit, von meinem Blumenritt.“

Die emotionale Eiszeit und die Spaltung in der Gesellschaft waren ebenso Thema wie zum Beispiel die schwierige Situation der Flüchtlinge. So erzählte der Chor das berührend Schicksal eines Syrers, der Hals über Kopf zu Fuß die Heimat verlassen muss, während die Bomber über Aleppo fliegen, und schließlich in einem überfüllten Flüchtlingslager irgendwo in Osteuropa landet.

Bei einem anderen Stück griff Thomas von Krafft als Solist die Furcht vor dem Corona-Virus auf. Inspiration für seine Komposition aus dem Frühjahr 2020, der Anfangszeit der Pandemie, war ein Lied aus dem Gotteslob. Ein Mensch, ängstlich und wütend wegen des Virus zugleich, fängt an, den Blick in Richtung Himmel zu richten – und fängt wieder an zu beten.

Trotz aller Probleme in der Welt: Bei dem Konzert gab es auch immer wieder Gelegenheiten zum Schmunzeln und Lachen. Twitter, Online-Dating, Radeln mit dem E-Bike oder der Trend zum Weltraum-Tourismus – mit einem Augenzwinkern blickte der Chor in seinen Stücken auf viele Trends und aktuelle Entwicklungen.

Thomas von Kraffts Ratschlag an das Publikum: „Bewahren wir uns unsere Lebensfreude, so lange es geht.“ Passend dazu hatten die Sänger für die Zuschauer s noch einen absoluten Klassiker im Programm: „’s Leben is wia a Traum“ von der Spider Murphy Gang. Zum Abschluss gab es dann noch einmal Gänsehaut-Potenzial – bei einem Friedenslied für die Ukraine frei nach der Melodie von John Lennons Song „Imagine“. Das ganze Publikum war zum Mitsingen aufgerufen. Der große Wunsch: „Singt unser Lied vom Frieden, wehrt ab die Kriegsgefahr. Wenn wir fest dran glauben, wird das Wunder wahr.“