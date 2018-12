Xaver Willibald gibt Gasthauszur Sonne auf

Jetzt ist es offiziell: Xaver Willibald gibt das Gasthaus zur Sonne im März 2019 auf und zieht sich in den Ruhestand zurück. Das verkündete Bürgermeister Markus Trinkl in der Bürgerversammlung.

Odelzhausen – Schon lange wurde in Odelzhausen darüber spekuliert, wie es mit der Wirtschaft, die seit über 180 Jahren im Familienbesitz ist, weitergehen wird (wir berichteten). Bisher haben immer sich alle sehr bedeckt zu dem Thema gegeben.

Was mit dem Grundstück und dem Gebäude passieren wird, steht noch nicht fest. Die Gemeinde Odelzhausen möchte auf jeden Fall kommendes Jahr mit Willibald in Kontakt treten und verhandeln, ob ein Kauf möglich ist. „Natürlich haben wir Interesse an dem Grundstück, weil es der zentrale Marktplatz ist“, sagt Trinkl. „Uns ist es auf jeden Fall wichtig, die Metzgerei weiterzuführen und eine Gastronomie zu erhalten.“

Trinkl könnte sich ein Bürgerbeteiligungsverfahren vorstellen, in dem diskutiert wird, wie es mit dem zentralen Platz neben dem Maibaum weitergeht. Einige Ideen gibt es bereits: Bereits vergangenes Jahr kam in der CSU-Hauptversammlung der Vorschlag auf, das bestehende Gebäude wegzureißen. Die Vision war, dass die Gemeinde dort dann einen Neubau errichtet, in dem im Erdgeschoss Platz für eine Wirtschaft und eine Metzgerei ist. Im Obergeschoss könnte ein neues Verwaltungsgebäude entstehen. Im Rathaus möchte man sich dazu nicht äußern, man müsse erst warten, wie sich die Dinge weiterentwickeln, heißt es.

Claudia Schuri