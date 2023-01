Bürgermeister Markus Trinkl spricht über Vorsätze, Zukunftsprojekte und Sorgen

Teilen

Sieht viele Herausforderungen auf seine Gemeinde Odelzhausen zukommen: Bürgermeister Markus Trinkl, hier in seinem Büro im Rathaus. Foto: mik © mik

Odelzhausen – Krieg, Inflation, Coronanachwirkungen, das sind Dinge, die sich nicht nur auf jeden Einzelnen auswirken, sondern auch die Landkreisgemeinden und ihre Verwaltungen beschäftigen. Das bestätigt Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl im Interview mit der Heimatzeitung. Zum Jahresanfang bilanziert er auch das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick auf geplante Projekte.

Herr Trinkl, wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Markus Trinkl: Es war ein Jahr voller, zum Teil unerwarteten Herausforderungen. Denn die Freude, dass Corona in den Hintergrund rückt, wurde direkt vom nächsten Thema abgelöst: Der Krieg in der Ukraine und die Folgen daraus.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Unsere Bürger, die gleich zu Anfang 70 Flüchtlinge aus der Ukraine privat aufgenommen haben. Ich fand es gigantisch, wie groß das Engagement war. Natürlich bin ich stolz auf unsere vielen Gemeinde-Mitarbeiter, wie sie die letzten beiden Coronajahre bewältigt haben. Vor allem die Mitarbeiter der Kita-Einrichtungen hatten es nicht immer einfach. Außerdem bin ich stolz, dass wir einige kommunale Projekte abschließen oder voranbringen konnten. So verhalfen wir mit den zwei neuen Mehrfamilienhäusern in Höfa vor allem jungen Gemeindemitgliedern zu Eigentum. Außerdem bin ich stolz, dass wir die Herausforderung eines städtebaulichen Architektenwettbewerbs gemeistert haben, den wir so zum ersten Mal durchgeführt haben. Dabei ging es um den Neubau „Willibald“ in der Ortsmitte, für den wir nun einen Architekten gefunden haben.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde?

Zu tun gibt es genug. Vor allem möchte ich, dass wir bereits begonnenen Projekte weiterführen, so zum Beispiel den Bau von 15 Mietwohnungen in Odelzhausen neben dem großen Spielplatz oder den Bau des Feuerwehrhauses in Höfa. Außerdem startet heuer der erste Bauabschnitt unserer Kanalbaumaßnahmen. Insgesamt kommen hier Kosten von gut 20 Millionen Euro auf uns zu. Das gesamte Projekt wird uns über Jahre beschäftigen. Zudem wollen wir beispielsweise unsere Kinderbetreuung etwas umstrukturieren, um beispielsweise unser Personal effizienter einsetzen zu können.

Worauf können sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr besonders freuen?

Im Juni wird es ein großes Fest geben, denn dann werden Vertreter aus unserer italienischen Partnerstadt Amelia kommen, um unseren Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. Das war eigentlich schon für 2019 geplant, aber dann von Corona verhindert worden. Dies wollen wir jetzt mit verschiedenen Festivitäten nachholen. Das wird sicherlich ein gesellschaftliches Highlight werden.

Welche Herausforderungen muss die Gemeinde 2023 bewältigen?

Groß sind sicherlich die finanziellen Herausforderungen. Zum einen wegen der Inflation und der Kostensteigerung durch den Krieg, aber auch, weil die Gemeinden immer mehr Aufgaben bekommen, aber die finanziellen Förderungen nicht in gleichem Maße angepasst werden. Es war letztes Jahr bereits schwierig, einen ausgeglichenrn Haushalt aufzustellen. Das wird laut Prognosen die nächsten zwei bis drei Jahren auch nicht einfacher. Zudem wird uns 2023 massiv die Flüchtlings-Thematik begleiten. Wir werden weitere Strukturen und Unterbringungen schaffen müssen.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Jeder soll gesund bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass die Welt wieder ein Stück weit normaler wird, dass Hetze und Unwahrheiten ein Ende haben und wieder mehr das Miteinander zählt.

Interview: Miriam Kohr