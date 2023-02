Ist-Zustand und Aktionsplan zum Klimakonzept Odelzhausen vorgestellt

„Noch Luft nach oben“ sieht Götz Bauer (l.), der in Höfa Interessierte über das Odelzhauser Klimakonzept aufs Laufende brachte. © sim

Experte informiert Interessierte über Ist-Zustand und Aktionsplan zum Thema Klima in der Gemeinde Odelzhausen.

Odelzhausen – Die Gemeinde Odelzhausen hat 2021 beschlossen, ein Klimakonzept zu erstellen, die entsprechenden Fördermittel beantragt und 2022 bewilligt bekommen. Im November vergangenen Jahres gab es ein erstes Kick-Off-Meeting mit fünf Gemeinderatsmitgliedern und Bürgermeister Markus Trinkl. Jetzt folgte ein erstes offizielles Treffen im Kinderhaus in Höfa, zu dem alle interessierten Gemeindemitglieder eingeladen waren.

Klimakonzept der Gemeinde Odelzhausen wird vorgestellt

Trinkl hatte dazu Götz Bauer von der Firma „KlimaKom“ eingeladen, der den Gästen den Ist-Stand der Gemeinde und einen möglichen Klimaktionsplan vorstellte und im Anschluss die Gelegenheit bot, Ideen und Wünsche für ein verbessertes Klimakonzept einzubringen. Die Gemeinde Odelzhausen hat im Jahr 2021 rund 27 400 Tonnen CO2 ausgestoßen, was 5,26 Tonnen pro Einwohner bedeutet und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 7,9 Tonnen liegt. Allerdings kein Grund, sich nun zurückzulehnen, betonte Biologe Götz Bauer, denn bis 2045 sollen diese Emissionen ja „bei Null“ liegen, erklärte der Fachmann den Anwesenden.

Bei Windenergie vorbildlich, bei PV-Anlagen noch ausbaufähig

Bei der Windenergie ist die Gemeinde Odelzhausen ja sowieso seit 2014 vorbildlich unterwegs. Bei PV-Anlagen sei allerdings noch Luft nach oben, so Bauer aufgrund seiner Analyse. Insgesamt wird in Odelzhausen an erneuerbaren Energien aus Windkraft und Photovoltaik mehr produziert als verbraucht. Das Problem ist jedoch das veraltete Umspannwerk in Höfa, das jetzt schon vollkommen überlastet ist. „Die Windkraftanlagen werden oft abgeschalten, weil nichts mehr eingespeist werden kann“, so der Fachmann.

Bürgermeister Markus Trinkl musste ihm da beistimmen. Die Situation sei „frustrierend“, so das Gemeindeoberhaupt. Von der Bayernwerk AG habe er die Aussage bekommen, dass das Umspannwerk ertüchtigt werden solle. „Das dauert laut den Bayernwerken 4,5 Jahre“, musste Trinkl der Runde mitteilen.

Er betonte, dass sich der Gemeinderat sehr viel mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftige und sich „immer Gedanken“ mache. Er wünsche sich jedoch vom Landkreis einen hauptamtlichen Energieberater.

KlimaKom bietet Personalverstärkung auf Zeit

Unterstützt wird die Gemeinde jetzt vorübergehend von der Firma „KlimaKom“, die in Bayreuth und Garching ansässig ist. „Wir bieten Beratung und Personalverstärkung auf Zeit“, erklärte Götz Bauer. Im Anschluss an seinen Vortrag konnten die rund 25 Anwesenden ihre Wünsche und Anregungen auf Karteikärtchen schreiben, die dann gemeinsam besprochen wurden. Hier ging es unter anderem um die Bereiche E-Mobilität, Ressourcen-Einsparen, Bauen, Wohnen, Heizen und vieles mehr.

Auf weitere nachhaltige Energiegewinnung setzen

Angeregt wurden unter anderem eine Biogasanlage, Geothermie, Klärwerkwärme, elektrische Busse, regionale Stromspeicher oder Blockheizkraftwerke. Markus Trinkl berichtete, dass in Sittenbach eine Solarthermie und eine Hackschnitzelanlage geplant seien. Bei den anstehenden Straßen- und Kanalarbeiten seien erneuerbare Energien in die Planung einbezogen, versicherte das Gemeindeoberhaupt.

Fünf Freiwillige für künftige Steuerungsgruppe

Auch Ladestationen für E-Bikes und E-Autos wünschten sich die Anwesenden. Hier versprach Bürgermeister Trinkl tätig zu werden und stellte auch Ladestationen am Marktplatz in Aussicht. Im Anschluss an die Versammlung meldeten sich zusätzlich noch fünf Freiwillige, die sich in der Steuerungsgruppe für das gemeindliche Klimakonzept aktiv einbringen wollen.

SIMONE WESTER