Ein stilles Örtchen rund um die Uhr

Seit Anfang des Jahres gibt es am Unteren Markt eine öffentliche Toilettenanlage. Jetzt wird der Service dort noch einmal verbessert.

Dachau–Bisher war das Toilettenhäuschen nur von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Doch OB Florian Hartmann veranlasste, dass die Toiletten für berechtigte Nutzer rund um die Uhr, zugänglich gemacht werden, wie die Stadt mitteilte.

Möglich macht das der so genannte Euro-WC-Schlüssel. Diesen Schlüssel bekommen lediglich Personen mit Behinderung oder einer Erkrankung, wie zum Beispiel der Darmerkrankung Morbus Crohn und Ulcerosa. Euro-WC-Schlüssel sowie die dazugehörige Berechtigungsbescheinigung sind nur über einen Behindertenverband oder einen entsprechenden Selbsthilfeverband erhältlich. Dadurch könne die Gefahr, dass es in den Nachtstunden zu Vandalismus in der Toilettenanlage kommt, auf ein Minimum reduziert werden.

Außerdem werde in Zukunft bei der Errichtung weiterer öffentlicher Toiletten darauf geachtet, dass diese über einen Euro-WC-Schlüssel zugänglich sind. Vor allem in den Abendstunden, wenn viele Cafés oder Gaststätten bereits geschlossen haben, sei für Menschen mit Behinderung und Kranke der Zugang wichtig, so die Stadt. dn