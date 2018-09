Wie im richtigen Einsatz

Höchst beeindruckend war der Tag, den die Schwabhausener Feuerwehr für die Familien auf die Beine gestellt hat. Da wurden dramatische Rettungsszenen gestellt, aber auch viel Unterhaltung war geboten.

Schwabhausen – Zum Tag der offenen Tür hatte die Freiwillige Feuerwehr in Schwabhausen eingeladen – die Möglichkeit, alles einmal aus nächster Nähe zu erleben, nutzten zahlreiche Besucher. Verschiedenste Einsatzfahrzeuge wurden auf dem Gelände ausgestellt. Vertreter der Feuerwehren aus Arnbach, Dachau, Kreuzholzhausen, Oberroth, Puchschlagen, Rumeltshausen und Schwabhausen sowie das BRK und das THW Dachau standen für nähere Auskünfte bereit.

Ebenfalls vor Ort war die Werksfeuerwehr der MAN/MTU München mit einer Hubrettungsbühne, die bis zu 42 Meter hoch ausgefahren werden konnte. Eine Modellbau-Ausstellung über die Flotte der Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde sowie eine Auswahl alter und neuer Nachbauten aus aller Welt stellte Hanns Widl aus Schwabhausen aus.

Eine Löschübung der Jugendfeuerwehr und eine THL-Übung (Technische Hilfeleistung) faszinierten. Mit der Pfanne und dem Kochlöffel in der Hand und noch nicht ganz fertig angezogen flitzten die Einsatzkräfte vorbei und demonstrierten so, dass sie ein Notruf in den alltäglichsten Momenten erreichen kann. Wie wird ein Feuer bekämpft, und wie ein Schwerverletzter aus einem Auto geborgen? Schweres Gerät kam zum Einsatz.

Weniger dramatisch, aber dafür umso lustiger konnten sich die Jüngsten in der Hüpfburg austoben oder mit dem Strahlrohr auf eine Spritzwand zielen, die die Jugendfeuerwehr aufgebaut hatte. Als echter Feuerwehrmann konnte man sich auch am Fotostand fühlen, da ein jeder mal die schweren Stiefel probieren und Jacke und Helm anziehen durfte. Philipp (8) wurde es ganz schön heiß, als er in voller Montur für ein Foto posierte.

Beim Bierkasten-Trägersteigen konnte man beim THW Höhenluft schnuppern. Was bei dem Wort „Feuerwehr“ den Kindern durch den Kopf geht, konnte man in der Bastelecke an den gemalten Bildern erkennen. Auch die zum Trocknen aufgehängten bunten T-Shirts, die auf einer langen Wäscheleine im Wind flatterten, zeugten davon, wie viel Begeisterung und Kreativität an diesem Tag entwickelt wurden.

Für das leibliche Wohl sorgten die Grillmeister der „Roadsmoker“ aus Sulzemoos, und das große Kuchenbuffet richteten die Damen der Feuerwehrmänner aus. Sehr schnell war das komplette Essensangebot ausverkauft. Hans Burgmair, Kommandant der Feuerwehr Schwabhausen, war am Abend tief beeindruckt und bedankte sich bei den Besuchern für das überaus große Interesse an der Arbeit der Feuerwehr. Seine Vorstellung, einen Tag für die Familien zu initiieren, sei von allen Beteiligten hervorragend umgesetzt worden. „Einfach gigantisch“ empfand er die Begeisterung der Besucher und das Feedback, das er im Laufe des Nachmittags immer wieder bekommen habe.

Lange Schlangen bildeten sich an den Stationen, jeder wollte alles ausprobieren, und hier und da hörte man schon: „Ich werde auch mal Feuerwehrmann!“

Einige Jungs sind auch schon bestens vorbereitet auf alle Anforderungen, die sich eines Tages aus diesem Amt ergeben. Die „Füße einziehen, sonst werd’s warm“ und „man fotografiert sowas nicht“, waren jedenfalls eindeutige Hinweise für den Fotografen. Roswitha Höltl