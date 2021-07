Optimistischer Blick in die Corona-Zukunft

Wenig los ist an den Teststationen, hier Anfang Juni im Bürgerhaus Karlsfeld. Viele Teststationen wurden schon wieder abgebaut. Der Landkreis will Anreize setzen.

Corona-Bilanz im Landkreis Dachau

Von Nikola Obermeier schließen

Die Hauptakteure in der Corona-Pandemie im Landkreis Dachau ziehen eine Bilanz. Es geht unter anderem um die Delta-Variante, Impfungen und die Corona-Zukunft.

Dachau – Vor genau einem Jahr, am 30. Juni 2020, lag die Inzidenz bei 2,5, ähnlich niedrig wie jetzt. Dann kam im Herbst eine Welle, gefolgt vom Lockdown. Könnte sich das Szenario wiederholen? Nein, sagen die Hauptakteure in der Corona-Pandemie im Landkreis Dachau. Sie schildern den Stand der Dinge, erklären den Unterschied zu 2020 – und begründen ihre Hoffnung, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird.

„Das Virus ist nicht weg, und es wird auch nicht weg sein.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Stefan Löwl ein Pressegespräch über die Corona-Pandemie im Landkreis. Zusammen mit Dr. Monika Baumgartner-Schneider, Leiterin des Gesundheitsamtes, und Dr. Christian Günzel, Versorgungsarzt, gab er Auskunft zum Stand der Dinge bei den Impfungen, der Verbreitung der Delta-Variante, Anreize für die Teststrategie und warum es (hoffentlich) keinen Lockdown mehr geben wird.

Die Delta-Variante

Sieben bestätigte Fälle der Delta-Variante hat es im Landkreis Dachau seit Mitte Mai gegeben, sagt Monika Baumgartner-Schneider. Aktuell gebe es vier Verdachtsfälle, wobei drei davon zusammenhängen, zwei Familienmitglieder und ein Arbeitskollege seien erkrankt. Alle Personen, die an der Delta-Variante erkrankt waren, hätten laut Baumgartner-Schneider Symptome, bis auf ein Kind. Und alle – bis auf das Kind – waren zwischen 40 und 57 Jahre alt. Die Infektion bei dem Kind sei über einen positiven Schnelltest in der Schule entdeckt worden. Die ganze Klasse ging in Quarantäne, es habe aber keine weiteren Infektionen gegeben.

Testen

Christian Günzel erklärt, dass eine Infektion gerade bei der Delta-Variante mit einem Schnelltest gut erkennbar sei, „da man hier sehr früh eine hohe Viruskonzentration im Rachen“ habe. Man sei asymptomatisch, hoch ansteckend, aber gut testbar. Allerdings nehmen die Testungen stark ab: An Ostern seien pro Woche 6000 Tests im Landkreis vorgenommen worden, jetzt sind es nur noch 1000.

„Aus meiner Sicht wird zu wenig getestet“, betont Landrat Stefan Löwl. Er hätte das Testen weiterhin als Pflicht bestehen lassen. Löwl will es nicht beim Appell, die Testangebote zu nutzen, belassen: „Wir wollen mit einem Anreizsystem arbeiten.“ Im Gespräch seien ein Kaffee pro Test, Donuts, eine Lotterie mit Gewinnen oder ein ÖPNV-Ticket.

Inzidenz

Derzeit ist die Inzidenz „erfreulicherweise“ niedrig, sagt Dr. Monika Baumgartner-Schneider. Wie schnell der Wert aber ansteigen könne, habe sich erst vergangene Woche gezeigt. Nach einer Geburtstagsfeier im Landkreis mit 30 Gästen seien 13 Personen im Laufe weniger Tage erkrankt (wir berichteten). Acht Personen aus dem Landkreis Dachau, fünf aus anderen Landkreisen, alle nicht geimpft, zeigten Grippesymptome. Das Gesundheitsamt habe die Proben gleich auf Mutanten untersuchen lassen. Ergebnis: Es handele es sich um die Alpha-Variante, die ehemals britische Mutation. Dazu kam ein weiterer Fall in einer Familie, „und auch hier hatten wir gleich drei bis vier Infizierte“, so Baumgartner-Schneider.

Schulen

Zur Zeit gibt es keinen Corona-Fall an einer Schule im Landkreis. Die Diskussion über Luftreiniger sieht Löwl als „reinen Aktionismus“, denn nach derzeitigem Kenntnisstand bringe ein Luftreiniger nicht so viel, dass man auf andere Maßnahmen verzichten kann. Sprich: Die Fenster müssen trotzdem geöffnet werden, es gibt trotzdem Wechselunterricht, sollte die Inzidenz steigen. Hier liegt laut Löwl ein Missverständnis vor: „Eltern meinen, mit den Geräten wäre Schule wieder normal möglich, das ist aber nicht so!“ Zudem würde die Anschaffung der Geräte für die Schulen im Landkreis Millionenbeträge verschlingen. Der Landkreis bräuchte 400 Stück, ein Gerät kostet 3000 bis 5000 Euro.

Impfungen

„Wir waren schnell und haben bis heute keine einzige Impfdosis weggeworfen“, darauf ist Landrat Stefan Löwl stolz. Die Impfquote liege bei 55,2 Prozent Erst- und 36,6 Prozent Zweitimpfungen. Jetzt gebe es allerdings das Problem: „Uns gehen die Impflinge aus, die Wartelisten sind leer.“ Zwar seien noch rund 800 Bürger im Landkreis Dachau unter 16 Jahren auf BayImco angemeldet. Bisher dürfen in den Impfzentren jedoch nur Personen geimpft werden, die älter als 16 Jahre alt sind.

Der Landkreis will nun auch anbieten, Schüler ab zwölf Jahren zu impfen – auch wenn es von der Ständige Impfkommission nur die Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankung gibt. In der zweiten Juli-Hälfte sollen mobile Teams, etwa mit Bussen, diese Schülerimpfungen im Landkreis anbieten. „Es ist ein Angebot, keine Empfehlung“, betont Baumgartner.

Impfzentren

Die Impfzentren werden „definitiv bis 30. September betrieben, auch wegen der Zweitimpfung, und dann werden wir auf mobile Teams umstellen“, so Löwl. In der nächsten Woche stehen in den Impfzentren noch 5000 Zweitimpfungen nach dem „Impfturbo“ im April an. „Astrazeneca hat der Impfkampagne im Landkreis gut getan“, sagt Christian Günzel. In mehreren Sonderimpfaktionen – unter anderem dem „Impfturbo“ – wurde damit die Impfquote erhöht. In den Impfzentren sind insgesamt rund 22 000 Dosen Astrazeneca, 55 000 Biontech und 10 000 Dosen Moderna verimpft worden. In Arztpraxen sei laut Günzel vor allem mit Biontech geimpft worden. Die Arztpraxen kommen derzeit „mit Impfen, Testen und den normalen Erkrankungen an personelle Grenzen“, so Günzel.

Wie eine Drittimpfung ohne Impfzentren vonstatten gehen soll – in den Arztpraxen? „Spannende Frage“, sagte Dr. Günzel. Es stünde allerdings grundsätzlich noch nicht genau fest, ob und wann eine dritte Impfung sinnvoll sei.

Die Corona-Zukunft

Als optimistischer Mensch“, so Löwl, gehe er davon aus, dass es keinen Lockdown mehr geben wird. Aus verschiedenen Gründen: „Weil wir eine hohe Impfquote haben, weil wir gelernt haben, mit dem Virus umzugehen, uns zu schützen, mit Masken, mit Hygieneregeln, weil wir strukturell vorbereitet sind.“ Das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems werde niedriger, seit März habe es im Landkreis keinen Corona-Toten mehr gegeben, so Löwl. „Wir werden möglicherweise wieder Einschränkungen haben, aber keinen schweren Lockdown mehr.“

Dr. Günzel pflichtet ihm bei. „Ich bin guter Dinge, dass wir auch die hohe Inzidenz nicht mehr haben werden.“ In Zukunft müsse man differenzierter vorgehen und schauen: Was für ein Problem haben wir in welchen Bereich? Darauf müsse man dann gezielt mit Maßnahmen reagieren.

Dr. Monika Baumgartner sagt, dass die Situation ähnlich ist wie vor einem Jahr, mit niedriger Inzidenz und Lockerungen. Doch die Maßnahmen seien heute ganz andere: „Wir haben Testungen, Schnell-, Selbst-, PCR-Tests, die Impfung als großer Baustein, der präventiv helfen wird, etablierte Maßnahmen mit Maske und Hygieneregeln.“ Sie hoffe, dass es keine Welle mehr im Ausmaß des vergangenen Jahres geben werde. Eine Gefahr besteht allerdings, so Dr. Baumgartner-Schneider: „Wenn die Inzidenz so niedrig ist, hat man das Gefühl, die Pandemie ist vorbei.“