Ortsschilder-Diebe in Petershausen unterwegs: Bürgermeister denkt über Bevorratung nach

Nicht der erste Vorfall

Von Petra Schafflik schließen

Die Ortsschilder von Petershausen und dem Ortsteil Asbach scheinen sehr beliebt zu sein. Erneut wurden zwei von ihnen gestohlen. Lustig findet das Bürgermeister Fath nicht.

Petershausen / Asbach – Schon wieder: Seit Sonntag sind in Petershausen erneut Ortsschilder verschwunden, diesmal fehlen zwei der gelben Tafeln im Ortsteil Asbach. Lachen kann Bürgermeister Marcel Fath (FW) darüber nicht. Auch wenn er es schon kurios findet, dass der Radiosender SWR 3 kürzlich über Ortsschild-Diebstähle berichtet und dabei auch ein Interview mit ihm ausgestrahlt hat. „Zwei Tage später waren wieder zwei Schilder geklaut – Zufall oder nicht, es ist auf jeden Fall kurios.“

Ortsschilder geklaut: Bürgermeister bietet sie zum Kauf an

Die unbekannten Diebe zu finden sei eher aussichtslos. „Natürlich haben wir das zur Anzeige gebracht, aber bisher ist noch nicht einmal ein Ermittlungsergebnis rausgekommen.“ Fath spricht aus Erfahrung, denn immer wieder kommen Ortsschilder weg, zuletzt fehlten im Februar 2020 alle acht Tafeln an den Ortseingängen in Petershausen. Oft aber werden gerade die Schilder in Asbach abmontiert. Ein Zusammenhang mit der gleichnamigen Weinbrand-Marke könnte da nahe liegen. Auch andere gleichnamige Gemeinden in Deutschland leiden unter Schilder-Klau, hat Fath bei einem Amtskollegen in Erfahrung gebracht. Leider sei noch nie jemand auf sein Angebot eingegangen, ganz legal ein Ortsschild im Rathaus zu kaufen. „Das wäre für alle einfacher.“

In Asbach werden nun vorläufig Tempo-50-Schilder an den Ortseingängen installiert, damit Autofahrer nicht durchs Dorf rasen. Bis neue Schilder zu 350 Euro das Stück geliefert sind, wird es zweieinhalb Monate dauern. Genau wegen der langen Lieferzeiten habe man im Rathaus schon überlegt, so Fath, „einfach mal drei Asbach-Schilder auf Lager zu legen.“ Nach dem aktuellen Diebstahl gewinnt dieser Vorschlag an Aktualität. „Könnte sein, dass wir das jetzt machen.“

