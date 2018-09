Panne mit neuen Plakatständern: Parteien verwenden falschen Kleber

Um die neuen Plakattafeln in der Stadt Dachau liegen überall Wahplakate herum. Die hat aber nicht etwa einer abgerissen. Nein, das Problem liegt woanders.

Dachau– Ein wüstes Bild bietet sich derzeit um die neuen Plakattafeln in der Stadt Dachau herum: Wahlplakate, die herabhängen, zerknittert auf dem Boden liegen – kein Wunder, dass mancher Parteifreund politische Gegner hinter diesen Aktionen vermutet. Schuld ist aber einzig: der falsche Kleber. Und die Parteien selbst, die informiert wurden, welchen Kleber sie verwenden müssen.

Die Stadt hat dieses Jahr neue Plakattafeln selbst angefertigt, 61 an der Zahl. Zum einen, weil die alten Tafeln verschlissen waren, wie Kurt Ladehof, Leiter des Stadtbauhofs, erklärt, zum anderen, weil die alten Tafeln mit 40-Kilo-Gewichten laut Arbeitsschutzgesetz zu schwer zum Heben waren. Nun wurden Betonfundamente gegossen, in die die Tafeln gesteckt werden können. Ist kein Wahlkampf, werden die Rohre mit Hülsen übersteckt.

Zurück zum Kleber: „Das Material der neuen Tafeln ist in der Oberfläche recht glatt“, sagt Ladehof. Auch dafür gibt es Gründe: Die Stadt will Fremdplakatieren und Beschmieren der Flächen verhindern. Schmierereien lassen sich nun leicht entfernen, und den Fremdplakatierer geht es wie den Parteien jetzt: Die Plakate halten nicht. Die Parteien sollten es aber wissen: „Wir haben sie hingewiesen, dass ein anderer Kleber verwendet werden muss“, so Ladehof. Beziehungsweise dass dem Kleister eine weitere Komponente beigemischt werden müsse.

„Der Teufel ist manchmal die Gewohnheit“, sagt Ladehof. Offenbar verwendeten die Parteien ihr übliches Gemisch – die Plakate rutschten herunter. „Wir sammeln das alles seit Tagen ein“, sagt der Bauhof-Chef.