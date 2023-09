Parfümerie Wiedemann zieht in die Dachauer Altstadt ein

Das Team der Parfümerie Wiedemann freut sich auf Ihren Besuch. © Sebastian Cruz

Am 1. September eröffnete eine weitere Filiale der geschichtsträchtigen Parfümerie-Dynastie Parfümerie Wiedemann.

Der Geschäftsführer Christian Wiedemann sowie Filialleiterin Melanie Rieger und Mitarbeiterinnen freuen sich über die Möglichkeit der Ladenübernahme einer ehemals festen Dachauer Parfümeriegröße.

Neue Filiale im perfekten Altstadtambiente

Auf einer Größe von ca. 130 Quadratmetern findet sich ab sofort in modern-behaglichem Ambiente eine weitere Filiale des historischen Parfümerieunternehmens Wiedemann. Holzeinbauten in warmen Farben sowie eine moderne Ladenausstattung machen die bereits lange Zeit als Parfümerie genutzten Geschäftsflächen zu einem Ort der Exklusivität in Wohlfühlatmosphäre. Christian Wiedemann schwärmt: „Die Übernahme der Parfümerie Weinzierl ist ein echter Glücksfall!“. Das charakteristische Gebäude mit den wunderschönen Räumlichkeiten und historischen Gewölbeelementen hat es dem 39-Jährigen merklich angetan. Eine erst kürzlich, im Jahr 2019 stattgefundene Voll-Modernisierung der Parfümerieräume, bietet beste Voraussetzungen für eine reibungslose Übernahme sowie eine würdige Ergänzung der Parfümerie Wiedemann-Filialen.

Harmonische Geschäftsübernahme als positive Ausgangsbasis

„Grund für die Aufgabe des Ladengeschäfts der Parfümerie Weinzierl war der geplante Ruhestand der ehemaligen Besitzerin, Claudia Hornung“, erläutert Wiedemann. So habe sich für die Wiedemann-Familie, wie der Unternehmer das gesamte Team gerne liebevoll bezeichnet, die Möglichkeit ergeben, mit der Dachauer Niederlassung eine Filiale zu gewinnen, welche sich standorttechnisch perfekt in das bisherige Portfolio eingliedere. Die Übernahme sei, dank „der sehr sympathischen Vorbesitzer“, „überaus angenehm und harmonisch“ verlaufen, freut sich der Familienvater.

„Die seit 1977 als Familienbetrieb geführte Parfümerie Weinzierl feierte dieses Jahr 110-jähriges Jubiläum und blickt damit ebenfalls auf einige Jahrzehnte Unternehmertum zurück. So war von Beginn an eine gemeinsame, neben der professionellen, auch menschlich sehr gelungene Basis vorhanden!“, so Wiedemann. Er weiß, worauf es bei der Übernahme einer langen und positiv ins Stadtbild integrierten Ladenfläche ankommt:

Wir haben vier der teils mehr als zwei Jahrzehnte im Alltagsgeschäft beschäftigten Mitarbeiterinnen der ehemaligen Parfümerie Weinzierl übernommen. Für die Dachauer Stammkundschaft ist es wichtig, ihnen wohlbekannte Gesichter sowie die gewohnte Vertrautheit weiterhin anzutreffen.

Die ehemalige Inhaberin der Parfümerie Weinzierl, Claudia Hornung, berichtet von ihren Überlegungen: „Essenziell bei der Entscheidung, an wen ich mein Geschäft verkaufe, war, dass die Parfümerie als langjähriger, wichtiger Bestandteil der Dachauer Altstadt erhalten bleibt und in meinem Sinne weitergeführt wird. Oberste Priorität ist, dass ich mein Team gut versorgt weiß und es auch in Zukunft einen Arbeitgeber hat, bei welchem die Menschlichkeit zählt.“

Insgesamt besteht das neue Team aus sechs motivierten Damen; dazu zählen neben der Filialleitung, Melanie Rieger, die vier übernommenen Mitarbeiterinnen sowie eine Wiedemann-Kosmetikerin. Rieger, welche sich als neue Filialleitung des Dachauer Wiedemann-Zugewinns um reibungslose Abläufe für Mitarbeiterinnen sowie Kundinnen und Kunden kümmert, blickt zurück: „Ich habe meine Lehre damals in der Murnauer Wiedemann-Filiale gemacht, dann als stellvertretende Filialleiterin in Bad Tölz gearbeitet und zuletzt als Filialleitung in Haidhausen.“

Für Christian Wiedemann ist die 29-Jährige eine optimale Besetzung für die Stelle: „Melanie begleitet uns bereits seit sieben Jahren als Teil der Wiedemann-Familie und ich freue mich sehr, die neue Filiale in bestem Vertrauen an ihre leitenden Hände zu übergeben.“ Besonders der völlig neuen Verantwortung, welche der Wandel einer bereits bestehenden Parfümerie hin zu einer Wiedemann-Filiale mit sich bringen wird, blicke Rieger motiviert entgegen.

Angebot & Sortiment: Die richtige Mischung macht’s!

Das Angebot der Dachauer Filiale besteht zu einem großen Teil aus direkt übernommenen, bewährten Parfum- und Pflegeproduktangeboten der Parfümerie Weinzierl und lehnt sich zugleich an das wohlbekannte Wiedemann-Sortiment an. „Mit der Marke Rituals integrieren wir zudem eine mittlerweile sehr beliebte Palette an Pflege- und Wellnessprodukten neu in den Warenbestand und nehmen dazu einige weitere, derzeit sehr gefragte Marken mit auf“, verrät der Geschäftsführer. Ferner werden ausgewählte Beautyprodukte der exklusiven Marken SENSAI und SISLEY vertreten sein sowie ein Augenmerk auf der schrittweisen Aufnahme ausgewählter Nischenprodukte liegen. Auch an einer attraktiven Auswahl von ausgesuchten Accessoires, Handtaschen und Modeschmuckartikeln können sich die Kundinnen und Kunden der Dachauer Filiale weiterhin erfreuen.

Für die Zukunft der neuen Filiale, mit welcher die Parfümerie-Größe stolze 23 Filialen ihr Eigen nennen kann, wünscht sich der Bad Tölzer Unternehmer, „dass sich das gesamte Team sowie alle Kundinnen und Kunden wohlfühlen und am Erfolg der bisherigen Filialen angeknüpft werden kann“. Wiedemann ergänzt: „Mir ist besonders wichtig, dass wir den Dachauer Parfümerie-Kundinnen und Kunden auch in Zukunft ein positives Beratungs- und Einkaufserlebnis bescheren können sowie einen nahtlosen Übergang gewährleisten, bei welchem es ihnen an nichts fehlen wird.“

So übernehme die neueröffnete Filiale auch das in die Parfümerie integrierte Kosmetikstudio, um Kundinnen und Kunden künftig, wie bereits aus den anderen Wiedemann-Filialen gewohnt, mit den beliebten und bewährten klassischen Gesichtsbehandlungen von wahlweise einer oder zwei Stunden zu verwöhnen.

Bei uns erhält generell jeder Neukunde 10 Prozent auf seinen ersten Einkauf. Und da in der neuen Filiale selbstverständlich jeder als Neukunde zählt, heißt dies: 10 Prozent Rabatt für alle auf den ersten Einkauf!

Claudia Hornung zeigt sich positiv gestimmt: „Nach 43 Jahren ist es Zeit für mich, Abschied zu nehmen. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, das Lob und die Anerkennung, die ich in all den Jahren erfahren durfte. Mein langjähriges Team wird Ihnen wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen!“

Das Team der Parfümerie Wiedemann freut sich über den Zugewinn der neuen Filiale in der Dachauer Altstadt und heißt Sie dort herzlich willkommen!

Text: Sandra Schinnagl

Kontakt

Parfümerie Wiedemann

Augsburgerstr. 21

85221 Dachau

Web: www.parfuemerie-wiedemann.de