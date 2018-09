Schlechte Nachrichten aus Frankreich: Präsident des Partnerschaftsvereins legt Amt nieder

Keine gute Nachricht für den Partnerschaftsverein Jetzendorf-Ampus: Wie Bürgermeister Manfred Betzin im Gemeinderat informierte, will der Präsident des Partnerschaftsvereins von Ampus, Siegfried Jaeger, sein Amt niederlegen.

Jetzendorf– Siegfried Jaeger ist beim Bürgermeister vorstellig geworden. Dabei habe der 78-Jährige, der schon 2014 eine Gemeindepartnerschaft zwischen Jetzendorf und dem 1000 Kilometer entfernten Ampus angeregt hatte, erklärt, dass er aus Alters-und Gesundheitsgründen sein Präsidentschaftsamt in dem südfranzösischen Dorf niederlegen werde.

Das ist zwar keine Hiobsbotschaft, aber der vom Jetzendorfer Verein angestrebten, offiziellen Gemeindepartnerschaft sicherlich nicht dienlich. Jaeger ist nämlich der Vater der Jetzendorfer Partnerschaftsvereins-Chefin Jacqeline Steinacker und einer der wenigen Südfranzosen, der beide Sprachen perfekt beherrscht.

In dem 43 Mitglieder zählenden Partnerschaftsverein in Jetzendorf will man die Hoffnung auf eine Gemeindepartnerschaft nicht aufgeben. „Jetzt kommt es halt ganz drauf an, ob sich in Ampus ein Nachfolger für meinen Vater als Vereinsvorsitzender findet“, erklärte Steinacker, die aber auf wenig Unterstützung von der Gemeinde Jetzendorf hoffen kann.

Bürgermeister Betzin vertritt nach wie vor die Meinung, dass so eine Partnerschaft Aufgabe von Vereinen sein sollte und nicht die Gemeinde hier eine Vorreiterrolle einnehmen muss. „Wenn die Vereine aus beiden Orten es schaffen, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, wäre das zu begrüßen“, sagte Betzin.

Steinacker versicherte, dass der Partnerschaftsverein Jetzendorf nach wie vor seine Stammtische (jeden letzten Freitag im Monat um 19.30 Uhr) im Jetzendorfer Tennisheim abhalten wird. Dass sich die Freunde in Ampus, weil es mit einer offiziellen Gemeindepartnerschaft nun schon vier Jahre dauert, einer anderen Gemeinde zuwenden und sich von Jetzendorf verabschieden möchten, glaubt Steinacker nicht. „Da sind schon zuviel freundschaftliche Beziehungen auf privater Ebene entstanden. Heuer hätte sogar wieder ein bayerischer Abend in Ampus stattfinden sollen, aber das ist schließlich meinem Vater zu viel geworden“. Es gebe aber eine ganze Reihe Jetzendorfer Familien, die ihren Urlaub in dem beschaulichen Bergdorf in der Provence verbringen.

Wünschen würde sich der Jetzendorfer Partnerschaftsverein ein ähnliches Engagement wie es die Gemeinde Röhrmoos seit 25 Jahren in dem nur 15 Kilometer von Ampus entfernten Taradeau zeigt. Da steht das Gemeindeparlament von Beginn an mit dem nötigen Nachdruck hinter dieser Partnerschaft.