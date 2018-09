Ein Mesner, den nichts aus der Ruhe bringt

Die Liste der Männer, die als Mesner seit dem 14. Jahrhundert in St. Augustinus in Feldgeding ihren Dienst verrichtet haben, ist lang. Seit zehn Jahren übt dieses Amt Georg Brummer aus. Mit großer Hingabe und Sorgfalt.

Feldgeding – Tradition und Dorfgemeinschaft werden gepflegt: Mit einer Heiligen Messe, Chorgesang und stimmungsvoller Zithermusik haben die Feldgedinger das Patrozinium in ihrer Filialkirche St. Augustinus gefeiert. Das älteste Zeugnis des Bestehens der Kirche, die zur Pfarrei Bergkirchen gehört, geht auf das Jahr 1315 zurück.

Der Feldgedinger Männerchor, unter der Leitung von Josef Bortenschlager, gestaltete mit klangvollen Beiträgen aus dem alpenländischen Liedgut den Gottesdienst, während Robert Gasteiger als Meister auf der Zither instrumental zur feierlichen Umrahmung beitrug.

Pfarrer Gottfried Doll, der in Feldgeding aufgewachsen und in Holzkirchen tätig ist, zelebrierte als gern gesehener Gast den Gottesdienst, in dem er „die bedingungslose Liebe“ in den Mittelpunkt stellte. Und dann galt es noch, ein Feldgedinger Urgestein zu ehren: Georg Brummer übt seit zehn Jahren mit großer Sorgfalt und Hingabe das Amt des Mesners aus.

Kirchenpflegerin Inge Bortenschlager verlas zunächst, bevor sie ihren Dank an ihn aussprach, eine lange Liste mit Namen der Mesner, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht – ein Mesner übte das Amt sogar 45 Jahre lang aus.

Am 28. August 2008 hatte Georg Brummer die Aufgabe von seinem verstorbenen Vorgänger Johann Wallner übernommen, der von 1979 bis 2008 im Dienste der Kirche stand.

+ Dankeschön: Hans Lang vom Männerchor (links) mit Mesner Georg Brummer (rechts) bei der Geschenkübergabe. © ink

Wie der „Brummer Schorsch – Mesner zu Feldgeding“ zu seinem Ehrenamt kam, verkündete er selbst in seinem humorvollen Rückblick: Pfarrer Doll und der Bortenschlager Sepp hätten gemeint, das könne doch der Brummer Schorsch machen, der wäre sehr begabt. Und so viel zu tun gäbe es ja auch nicht, denn „bei uns ist nicht viel los“. Doch das sah „nach dem Tag der Berufung“, wie sich herausstellte, ganz anders aus: Sich nicht nur um das Gewand des Pfarrers kümmern, Läuten nicht vergessen, das ewige Licht nicht ausgehen lassen und für Blumenschmuck sorgen, sondern auch Rasenmähen, Schneeräumen und vieles mehr kamen dazu.

Damit nicht genug: Der Brummer Schorsch musste lernen, Wortgottesdienste vorzubereiten und zu gestalten. Dank der guten Zusammenarbeit mit den beiden Ministrantinnen Sandra und Bianca Berger klappte auch das schon bald. Die beiden Schwestern ihrerseits waren voll des Lobes, weil sie immer viel Spaß zusammen hätten und den Schorsch „nichts aus der Ruhe bringen kann“.

Cornelia Doll überreichte in ihrer Funktion als Pfarrgemeinderatsvorsitzende ein Geschenk an den beliebten, rührigen Mesner. Von Hans Lang, Mitglied des Männerchors wie Georg Brummer auch, gab es mit Dankesworten Weltenburger Klosterbier als Geschenk.

Aber der Schorsch wollte selbst etwas springen lassen, und beim anschließenden gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchhof lud er die vielen Kirchenbesucher zu Essen und Trinken ein.

Ingrid Koch