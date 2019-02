Lebenstraum Traumschiff-Kapitänin

Dass Carla Saradeth aus Petershausen zum Nautikstudium in den hohen Norden gezogen ist, verdankt sie ihrem Lebenstraum: Sie will als Kapitänin die ganze Welt erkunden.

Petershausen/Bremen– Carla Saradeth (23) hat ihre Heimat verlassen, um Kapitänin zu werden. „In Petershausen fehlt natürlich das maritime Setting, da bin ich schon ziemlich an den Norden gebunden.“ Vor rund fünf Jahren begann Carla Saradeth ihr Nautik-Studium in Bremen, schipperte auf Öltankern in der Nordsee, umschiffte Afrika – und wurde vom Fernsehen bei ihrer Arbeit begleitet. Sie ist in der ARD-Kreuzfahrt-Doku „Verrückt nach Meer“ zu sehen.

Carla Saradeth ist nautischer Wachoffizier, das ist die Vorstufe zum Kapitän: Ihr Einsatzort ist die Kommandobrücke, also die Steuerzentrale, hoch oben auf dem Schiffsdeck. Sie plant mit dem Kapitän die Reiseroute, prüft die Navigationsgeräte oder die Sicherheitsausstattung auf dem Schiff, geht Wache auf dem Deck. Dabei trägt sie natürlich – wie die Traumschiff-Kapitäne – weiße Hose, weißes Hemd und weißen Gürtel. Die Kapitänsmütze und die goldenen Schulterklappen fehlen aber noch: „Um die Kapitänslizenz zu bekommen, muss ich noch mehr Seefahrtzeit sammeln“, erzählt die 23-Jährige.

Zuletzt war Carla Saradeth im vergangenen März auf See, als Praktikantin auf dem ARD-Kreuzfahrtschiff MS Artania. Damals hatte sie gerade ihr Studium beendet und als Praktikantin ein Jahr auf Öltankern gearbeitet – vor allem in der Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer, einmal ging es auch Richtung Réunion, eine französische Insel neben Madagaskar. „Zuvor haben wir noch ganz Afrika umschifft und hatten noch einen Zwischenstopp in Durban in Südafrika.“ Aber irgendwie waren die Öltanker nicht ganz das Richtige: „Da legt man dann irgendwo in der Pampa an, kommt kaum an Land, weil da oft nur Raffinerien sind. Meistens sitzt man abends allein auf der Kabine und schaut Filme.“ Auf dem Kreuzfahrtschiff sollte das anders werden.

Carla Saradeth stieg in Acapulco in Mexiko zu. Zusammen mit einer Crew von rund 400 Personen und 800 Gästen verbrachte sie sechs Wochen auf dem Passagierdampfer. Die Route führte vom Pazifik über die Karibik in den Atlantik: Zunächst schipperten sie die Westküste Mittelamerikas entlang: „Für mich war das alles ziemlich neu, weil ich noch nie in Mexiko, Honduras, Ecuador oder Panama war.“ Sie fuhr mit dem 1200-Passagiere-Schiff durch das enge Flussbett des Panamakanals, eine künstliche, etwa 82 Kilometer lange Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet: „Das war ein ziemliches Highlight – da muss man wahnsinnig aufpassen, dass das Schiff in der Spur bleibt.“ Vorbei an traumhaften Karibikstränden und Palmen nahmen Carla und das Kreuzfahrtschiff Kurs auf die Ostküste Amerikas: „Da sind wir dann direkt auf die Skyline von New York zugesteuert“, erzählt sie.

Mittlerweile arbeitet die Ex-Petershauserin in Oldenburg und koordiniert den Baufortschritt eines Windparks. Aber sie sagt: „Kapitänin zu werden und auf See zu gehen, ist immer noch mein Traumberuf.“ Woher diese Sehnsucht kommt? „Vielleicht auch, weil ich aus Petershausen komme“, sagt sie und lacht. Denn sie sehnt sich danach, die große, weite Welt zu erkunden: „Ich mag es einfach an verschiedene Orte zu kommen und mit internationalen Crews zusammenzuarbeiten.“

Nach dem Abi wusste sie erst nicht, was sie mit ihrer Zukunft anstellen soll. Doch dann blätterte sie in einem Studienkatalog und entdeckte die Nautik, also die Wissenschaft und Lehre von der Führung eines Schiffes: „Da war einfach auch viel Handwerkliches drin, man hatte ein komplettes Jahr Praxissemester auf See, und das Studium ist wahnsinnig breitgefächert.“ Sie hatte Kurse in Schiffskunde, Mathe, Mechanik, Medizin, Recht und musste sogar ein Krankenhauspraktikum machen – um für Notfälle auf hoher See vorbereitet zu sein, wenn sie mal Kapitänin ist.

Derzeit kämpft sie damit, als nautische Wachoffizierin Fuß zu fassen, denn: „Es ist einfach schwierig, als europäischer Seefahrer eine gut bezahlte Stelle zu bekommen.“ Kreuzfahrten würden immer billiger angeboten – die Veranstalter sparen am Personal und bieten jungen Seefahrern nur Zeitverträge für wenige Monate, meist nur für die Dauer der Kreuzfahrt, kritisiert Saradeth. Sie will nicht aufgeben. Viel Glück – oder wie die Seefahrer sagen würden: „Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!“