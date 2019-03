Kindergartenbau spaltet Gemeinderat in Petershausen

Das Bauprojekt um den Kindergarten St. Laurentius spaltet den Petershauser Gemeinderat. Die CSU kritisierte die Holzbauweise und den Standort in Hanglage.

Petershausen – Neben den geplanten Edeka-Markt an der Jetzendorfer Straße soll der Kindergarten St. Laurentius ziehen. Geplante Kosten: rund 3,9 Millionen Euro. Je 1,3 Millionen sollen Kirche, Staat und Gemeinde zahlen. Doch in der Gemeinderatssitzung kritisierte vor allem die CSU das Projekt: Gerhard Weber beanstandete die Holzbauweise, und sein Kollege Günter Fuchs stellte sogar den Standort wegen der Hanglage infrage. Architekt und weitere Gemeinderäte verteidigten die Planung.

Die Hanglage um den neuen Kindergarten sei eine architektonische Herausforderung, erklärte Architekt Matthias Marschner eingangs: „Denn es fällt über drei Meter.“ Deshalb müssten mehrere Bodenschichten aufgetragen werden: „Je schwerer das Gebäude ist, desto schwieriger wird’s.“

CSU-Gemeinderat Weber kritisierte daraufhin scharf: „Bevor man ein Grundstück kauft, sollte man sich erst darüber Gedanken machen – nicht immer andersrum.“ FW-Gemeinderätin Andrea Stang versuchte, das Gefälle positiv zu sehen: „Das Gelände ist doch toll für Kinder, mit der Hanglage wird’s doch spannend.“

Damit war Webers Kritik aber noch nicht zu Ende, denn: Das L-förmige Kinderhaus für sechs Gruppen soll aus Holz gebaut werden. Weber und seine CSU-Kollegen befürchten, dass es daher innen vor allem im Sommer ziemlich heiß werden könnte. Weber: „Wir werden richtig Geld in die Hand nehmen müssen, um da ein ordentliches Raumklima zu schaffen“, und: „Mit der Verschattung der Glasflächen ist es da nicht getan.“

Architekt Marschner sagte, er habe schon mehrere Kindergärten aus Holz gebaut und gute Erfahrungen damit gemacht. Um die Innenräume über Nacht abzukühlen, baut er zum Beispiel automatische Nachtluftspülungen ein. Daraufhin fing Weber an zu lachen und kritisierte: „Das funktioniert vielleicht in der Theorie.“

Doch der Architekt verteidigte den Holzbau weiter, der sei im Gegensatz zu einem Ziegelbau auch umweltfreundlicher. Marschner: „Die Gemeinde will sich da auch ökologisch positionieren.“

Aber nicht nur der Holzbau wurde kritisch diskutiert: FW-Gemeinderat Josef Mittl äußerte sich zum Nachbarn des Kindergartens, nämlich den geplanten Vollsortimenter: „Die Nähe zum Edeka kann schon auch Konflikte bergen.“

Aber Landschaftsarchitekt Christoph Brenner wiegelte ab. Denn künftig trenne eine Wiese das Lebensmittelgeschäft und den Kindergarten. Außerdem sei der Kindergarten natürlich eingezäunt.

In der weiteren Diskussion stellte CSU-Gemeinderat Fuchs auch noch den Standort grundsätzlich infrage. Er schlug vor, den Kindergarten in Kollbach zu bauen.

Bürgermeister Marcel Fath ließ also darüber abstimmen, jeweils zwei viergruppige Kindergärten zu bauen – einen davon in Kollbach. Das lehnte der Rat mehrstimmig ab – gegen vier Stimmen der CSU. Den Vorschlag der CSU, die Kindertagesstätte rechteckig zu bauen statt in L-form, wies das Gremium mit elf Stimmen ebenfalls zurück. Auch bei der Holzbauweise soll es erst mal bleiben.

Standort Kollbach

wird abgelehnt