Gemeinderat soll Dinauer-Prozess verhindern

Die Petershauser CSU-Fraktion fordert Bürgermeister Marcel Fath auf, seine Anzeige gegen Inge Dinauer zurückzunehmen. Die Gemeinderätin muss sich am 19. Dezember wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht verantworten, weil sie uneingeladen eine Info-Veranstaltung besuchte und sich weigerte, den Saal zu verlassen.

Die Petershauser Gemeinderätin Inge Dinauer (fraktionslos) muss sich am 19. Dezember vor dem Amtsgericht Dachau wegen Hausfriedensbruchs verantworten, weil sie im Februar gemeinsam mit ihrer Kollegin Lydia Thiel (CSU) ohne Einladung einen „informellen Workshop“ besucht hatte, in der es um wichtige Bauangelegenheiten in der Gemeinde ging (wir haben berichtet). Bürgermeister Marcel Fath (FW) hatte seinerzeit auf sein Hausrecht gepocht und die beiden Frauen aus dem Plenarsaal verwiesen. Unter dem Ausruf Dinauers „Du bleibst sitzen!“ hatten sich die Gemeinderätinnen geweigert zu gehen. Fath wiederum ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Folge: Dinauer und Thiel hatten plötzlich ein Strafverfahren am Hals. Der Prozess gegen Thiel wurde durch Urteil eingestellt, nachdem Fath in der Hauptverhandlung die Anzeige zurückgenommen hatte. Gegenüber Dinauer hingegen hält Fath die Anzeige bislang aufrecht.

Aufgrund der Anzeige war beiden Gemeinderätinnen zunächst ein Strafbefehl zugegangen, in dem sie zu jeweils 1800 Euro Geldstrafe verurteilt wurden. Thiel und Dinauer hatten dagegen Einspruch eingelegt.

Hilfe bekommen die beiden Gemeinderätinnen nun von der Petershauser CSU-Fraktion. In einem Antrag, der in der heutigen Gemeinderatssitzung behandelt wird, verlangen die Christsozialen, dass die Gemeinde Thiel und Dinauer die entstandenen Kosten, insbesondere die Anwalts- sowie die Verfahrenskosten, erstattet. Aber vor allem: dass der Bürgermeister seine Anzeige zurückzieht. „Den angezeigten Gemeinderätinnen, die in Ausübung ihres Ehrenamtes gehandelt haben, sind durch die Anzeige des Bürgermeisters nicht vermeidbare Kosten entstanden“, so CSU-Fraktionssprecher Günter Fuchs.

Dass der Bürgermeister im Fall Dinauer zurückrudern wird, erscheint fraglich. Fath selbst möchte „in diesem speziellen Fall“ erst die heutige Sitzung abwarten. „Danach werde ich mich ausführlich äußern“, verspricht er. Doch: „Er hat sich klar positioniert, dahingehend, dass er die Anzeige nicht zurücknimmt“, meinte Dinauer gestern. Sie beschreibt ihr Verhältnis zum Petershauser Bürgermeister als „sehr schwierig“. Dinauer: „Ich habe das Gefühl, es geht um etwas Persönliches. Irgendwas muss ich ihm angetan haben.“

Auch heute noch, findet Dinauer, sei es richtig gewesen, dass sie und ihre Kollegin Thiel damals nicht gegangen seien. Denn es sei bei dem Workshop im Februar um notwendige Informationen bezüglich des Neubaugebietes an der Rosenstraße gegangen. Dort sollen Wohnungen und Häuser für rund 800 Menschen gebaut werden. „Bis heute“, so Dinauer, „kenne ich beispielsweise noch kein Verkehrsgutachten. Ich weiß also nicht: Ist eine Anbindung des Gebiets überhaupt möglich?“

Lydia Thiel möchte, wenn es zeitlich geht, dem Prozess am 19. Dezember als Zuhörerin beiwohnen. Die Angelegenheit hat sie bislang rund 1000 Euro gekostet. Inge Dinauer wiederum würde gerne noch vor der Verhandlung mit Marcel Fath sprechen – „aber nicht unter vier Augen, sondern nur, wenn ein unabhängiger Mediator dabei ist“.