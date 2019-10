45-jährige Autofahrerin prallt gegen Baum

Eine 45-jährige Petershausenerin ist bei einem Unfall am Donnerstag schwer verletzt worden.

Petershausen - Die 45-Jährige war am Donnerstag um 12 Uhr mit ihrem Renault auf der Marbacher Straße von Mittermarbach kommend in Richtung Petershausen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, so die Polizei. Der Aufprall war so heftig, dass dieAutofahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt wurde. Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Petershausen mussten sie befreien. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde sie mit dem Helikopter in eine Münchner Klinik verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro.