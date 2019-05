Mit Biss und Ironie: Petershausener Lokalpolitiker mussten beim Maibockfest viel aushalten

Der Nockherberg ist am Samstagabend nach Petershausen gezogen. Beim ersten Maibockfest seit 19 Jahren trat Manfred Seemüller als „Pater Sylvester“ auf und hielt den Lokalpolitikern den Spiegel vor – mit Biss und Ironie, aber immer mit einem Augenzwinkern. Die Gescholtenen nahmen es mit Humor.

Petershausen – Manfred Seemüller – pardon: Pater Sylvester, Benediktinermönch aus dem Kloster Scheyern – sparte nicht mit Kritik am Gemeinderat. „Keiner vergönnt dem anderen einen guten Vorschlag und zerreißt ihn in der Luft, weil er ihnen nicht selbst eingefallen ist“, bemerkte er unter großem Applaus im Publikum. Und so appellierte er eindringlich an die Ratsvertreter, auch mal über den eigenen Schatten zu springen und zum Wohle der Gemeinde vernünftig zusammenzuarbeiten. „Andrea und Günter, wie wär’s mit euch beiden?“, rief er zum Beispiel den Fraktionschefs von Freien Wählern und CSU, Andrea Stang und Günter Fuchs, zu.

Bürgermeister Marcel Fath kam beim „Derblecken“ recht glimpflich davon, wenn auch nicht ohne die eine oder andere Anspielung. Fath sei ein „Vorwärtsbringer“, ein „Allesversprecher“, so Pater Sylvester in seiner Predigt. Die Bürger hätten ihre Wünsche noch gar nicht geäußert, schon verspreche er die zeitnahe Umsetzung. Wenn da nur nicht das „lästige Gemeinderatsgremium“ wäre, das ihn immer wieder ausbremsen würde. Doch der Bürgermeister lasse sich nicht beirren: ein neuer Kindergarten, der Schulerweiterungsbau, ein Feuerwehrhaus, dazu ein neues Gewerbegebiet und vieles mehr habe er in Angriff genommen. Und so verlieh er dem Bürgermeister auch gleich den passenden Titel: „Sonnenkönig – Marcello il primo“. Und der müsse sich ganz schön mit dem „Hofstaat“ rumärgern, sprich dem Gemeinderat.

Seemüller weiß, wovon er spricht. Er war selbst 3. Bürgermeister von Petershausen und viele Jahre im Gemeinderat. Schon vor über 20 Jahren hatte er die Idee, die kleineren und größeren Anekdoten der Kommunalpolitik aufs Korn zu nehmen. Zwei Jahre lang, 1999 und 2000, gab es ein Maibockfest – aber dann war für lange Zeit Schluss. Seit drei Jahren hat Seemüller versucht, diese kurze Tradition wieder aufleben zu lassen. Diesmal hatte er Erfolg: Feuerwehr und Blaskapelle machten mit, und das Wichtigste: Auch die Petershausener kamen. Der Pfarrsaal von St. Laurentius war gut gefüllt, es roch nach Maibock, Leberkäs und Obatzda. Dazu sorgte die Blaskapelle für die passende Stimmung. Kurzum – eine Atmosphäre wie im Bierzelt mit viel guter Laune.

Und Manfred Seemüller passt in diese Stimmung gut hinein. Dass er sich „Pater Sylvester“ nennt, ist Programm. Es ist sein zweiter Vorname, und so hieß auch sein Opa. Der war zugleich Musiker, Hochzeitslader und Viehhändler – drei Berufe, denen man einen lockeren Lebensstil nachsagt, wie Seemüller schmunzelnd bemerkt. Und je älter er werde, entdecke er immer mehr Ähnlichkeiten mit seinem Großvater. Als er 50 wurde, habe seine Mutter ihm geraten, nun endlich erwachsen zu werden. Er lehnte dankend ab: „Wenn ich so erwachsen werde, dass ich ernst bin, dann bleibe ich lieber, wie ich bin.“

Dass dies offenbar keine schlechte Entscheidung war, wurde am Samstagabend deutlich. Wer ein Publikum in Festlaune eine Dreiviertelstunde lang fesseln kann, der muss schon etwas zu bieten haben.

Und Seemüller alias „Pater Sylvester“ legte ordentlich los. Ein großes Thema in der Kommunalpolitik ist immer wieder das Bauen. Auch in Petershausen gibt es da reichlich Stoff fürs „Derblecken“, zum Beispiel das Neubaugebiet in der Rosenstraße. Da würden CSU und Freie Wähler auf Landesebene immer gegen zu viel Flächenverbrauch wettern – doch in der Rosenstraße seien die geplanten Wohnhäuser ihrer Meinung nach zu hoch und zu dicht geplant. Hätten sich, fragte Pater Sylvester, die geplanten Grundstückspreise in der Rosenstraße noch nicht bis zur CSU herumgesprochen? Wer könne sich da noch ein Einfamilienhaus mit 400 Quadratmetern leisten? „Grüß Gott, ihr Träumer“, rief er den Ratsvertretern zu. Das sei dann christliche Sozial- und Baulandpolitik. Das Publikum dankte es ihm mit langem Applaus.

Überhaupt war dem Pater vor allem eines wichtig: der Zusammenhalt in der Gemeinde. Persönliche Befindlichkeiten oder politische Gegensätze einfach mal hinten anstellen und sich zum Wohl aller Petershausener zusammenraufen: Das war der rote Faden, der sich durch die Ansprache zog. Denn, so meint Seemüller, ihm ginge es nicht ums Beleidigen, sondern darum, den Finger in die Wunden zu legen – aber so, dass man hinterher gemeinsam ein Bier trinken könne. Und das gab es reichlich, schließlich hat die Klosterbrauerei Scheyern den Maibock geliefert.

Pater Sylvester brachte das Beispiel eines Asylbewerbers aus Eritrea, der seit drei Jahren in der Gemeinde lebt und sich gut integriert habe. Er habe schnell Deutsch gelernt, sei wissbegierig, sympathisch und habe eine Arbeit. Dieser Mann sei doch ein gutes Beispiel dafür, dass es gar nicht so schwer sei, wenn Einheimische und Neue aufeinander zugingen. Dafür hob er seinen Krug und nahm nach einem lauten „Prost“ einen ordentlichen Schluck aus dem Krug – und das Publikum stieß mit an.

An diesem Abend hat sich Seemüllers Wunsch nach Einigkeit in Petershausen erfüllt. Und er hoffe, so bekannte er am Ende, dass seine Worte in den richtigen Ohren angekommen seien. Oliver Gierens