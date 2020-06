„Man zwingt die Jugend in den Untergrund“ - Demontration für Jugendkultur

Trotz der Lockerungen leiden Jugendliche unter der Corona-Krise und den Einschränkungen noch immer. Um auf deren Bedürfnisse aufmerksam zu machen, organisiert Jugendarbeiter Olaf Schräder eine Demonstration in Petershausen. Bürgermeister Marcel Fath unterstützt die Idee. Er sagt: „Man zwingt die Jugend quasi in den Untergrund.“

VON PETRA SCHAFFLIK

Petershausen – Gemeinsam mit den Freunden Musik hören oder einfach zusammensitzen, im Jugendzentrum schauen, wer da ist und vielleicht eine Runde Kicker spielen – alles seit Wochen nicht möglich. Auch wenn die Corona-Regeln für alle gelten, spüren gerade junge Leute die Einschränkungen besonders stark. Denn sich mit Gleichaltrigen treffen, sich austauschen, gemeinsam Ideen umsetzen, das gehört essenziell zu dieser Lebensphase.

Doch in der Liste der Lockerungen kamen Jugendzentren lange nicht vor. Und kulturelle Angebot für Jugendliche stehen nicht auf der Agenda der Öffnungen. „Weil die Jugend keine Lobby hat“, sagt Olaf Schräder, Sozialpädagoge und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbands Jugendarbeit, der in sieben Kreisgemeinden Angebote der Jugendarbeit organisiert. Um auf dieses Defizit aufmerksam zu machen, organisiert Olaf Schräder gemeinsam mit Jugendlichen am morgigen Freitag, 5. Juni, eine Demonstration in Petershausen. Unter dem Motto „Young Culture Matters – Jugend ist mehr als Schule“ gibt es Redebeiträge und Live Musik. Auch auf Facebook wird die Veranstaltung beworben.

Der Petershausener Bürgermeister Marcel Fath (FW) hat diese Veranstaltung – strikt nach den Auflagen mit maximal 50 Teilnehmern – nicht nur genehmigt. Vielmehr unterstützt der Rathauschef die Idee ausdrücklich. „Denn Jugend findet aktuell politisch nicht statt. Mit dieser Veranstaltung setzen wir ein Zeichen, natürlich ganz im legalen Rahmen.“ Tatsächlich ist Fath, der bei der Demo ebenfalls sprechen wird, richtig sauer, wie sehr Jugendliche aktuell aus dem Blickfeld der politisch Verantwortlichen geraten. „Die Jugend hat keine Anlaufstelle, das ist grob fahrlässig, denn man zwingt sie quasi in den Untergrund.“

Wie überall war auch in Petershausen das Jugendzentrum nun wochenlang geschlossen. Dadurch drohe der vorher enge Kontakt der Jugendarbeiter zu den jungen Leuten nun verloren zu gehen, mahnt der Rathauschef.

Tatsächlich sei diese Zeit „für Jugendliche schon schwieriger als für Erwachsene“, betont auch Ludwig Gasteiger, Geschäftsführer beim Kreisjugendring, der unter anderem die Gemeindejugendarbeit in sechs Kreiskommunen verantwortet. Zwar seien Beratungsangebote von den Jugendpflegern telefonisch und digital aufrechterhalten worden. „Aber Kinder und Jugendliche rufen nicht an, die suchen die beiläufige Tür-und-Angel-Situation, um ins Gespräch zu kommen“, weiß Gasteiger.

Dieselbe Erfahrung macht Olaf Schräder. „Gespräche beginnen in Alltagssituationen, die jetzt fehlen.“ Gezielt Kontakt zu den Pädagogen suchten aktuell nur diejenigen jungen Leute, die wirklich schwerwiegende Probleme wälzen, so seine Einschätzung. Schräder ärgert, dass junge Leute von der Politik aktuell nur „in ihrer Funktion als Schüler wahrgenommen werden“. Aber Bildung finde nicht nur in der Schule statt. Mit der Einübung demokratischer Prozesse und ihrem Beitrag zur Identitätsfindung „ist Jugendarbeit auch Bildung, die aber derzeit nicht stattfindet“.

Immerhin können die Jugendzentren nun wieder öffnen. „Allein das ist ein Zeichen.“ Vor diesem Hintergrund könnte die Jugend-Demo am Freitag als verspätet erscheinen. „Aber wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir darauf aufmerksam machen können, dass vor allem Jugendkultur aktuell nicht möglich ist“, sagt Jugendarbeiter und Organisator Olaf Schräder.

Mit der Demo, das betont auch Rathauschef Fath, „setzen wir ein Zeichen“. Gleichzeitig schaffe die Veranstaltung die lange nicht mögliche Begegnung. „Alles im zulässigen Rahmen.“ Und mit der Veranstaltung am Freitag soll es nicht getan sein, die Aktion könnte vielmehr Auftakt sein für mehr. Ziel ist „die Wiederbelebung der Jugendkultur“, sagt Olaf Schräder. Langfristig, so die Idee, könnte das kleine Live-Konzert im Rahmen der Demo der Startpunkt sein für eine ganze Reihe von Jugend-Open-Air-Konzerten in diesem Sommer.