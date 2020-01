Einbruch in evangelische Kirche

1000 Euro Bargeld hat ein Einbrecher am Wochenende in der evangelischen Kirche in Petershausen gemacht.

Täter erbeutet 1000 Euro Bargeld

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde und des dazu gehörigen Kindergartens in der Rosenstraße in Petershausen eingestiegen.