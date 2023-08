55 Jahre besondere Freundschaft: Champagnerfest in Petershausen

Von: Petra Schafflik

Beim Champagnerfest zum 55-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft stoßen die beiden Sprecher des Freundeskreises Varennes Maximilian Schließer (2.v.l.) und Antonia Rauch (2.v.r.), zweiter Bürgermeister Wolfgang Stadler (l.), Sarah Geitel (3.v.l.) von der Jugendkontaktgruppe, Maria Seldmair (4.v.l.) und Lydia Thiel (r.) auf die Gemeindepartnerschaft Varennes-en-Argonne an. © Petra Schafflik

Mit einem Champagnerfest haben die Petershauser ihre Gemeindepartnerschaft mit Varennes-en-Argonne gefeiert. Doch besonders schade ist: Der Jugendaustausch fällt heuer aus.

Petershausen – Mit einem Glas Champagner stießen die Petershauser auf das 55-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft zwischen Petershausen und Varennes-en-Argonne an. Der halbrunde Geburtstag, der in der Tradition der französischen Freunde besonders gefeiert wird, war Anlass für ein zauberhaftes Champagnerfest auf dem Pertrichplatz, zu dem der Freundeskreis Varennes herzlich eingeladen hatte.

Und auch wenn das Wetter besser hätte sein können, kamen die Besucher, um ein wenig französische Lebensfreude zu erleben und auf die besondere Freundschaft anzustoßen. Der Freundeskreis mit seinen Sprechern Maximilian Schließer und Antonia Rauch hatte Pavillons aufgebaut, die mit Lampions, Fähnchen und Servietten in den Landesfarben geschmückt waren, aus einer Lautsprecherbox erklang französische Musik.

Auf einer Stellwand erinnerten Fotos und kurze Texte an einige Höhepunkte der langjährigen Freundschaft zwischen den Gemeinden.

Jugendaustausch fällt heuer aus

Doch in die fröhliche Feierstimmung platzte eine Hiobsbotschaft: Der traditionelle Jugendaustausch, der seit Jahrzehnten im August Jugendliche aus Petershausen und Varennes zusammenbringt, kann ausgerechnet im Jubiläumsjahr nicht stattfinden.

„Wir sind super enttäuscht“, sagt Sarah Geitel von der Jugendkontaktgruppe Petershausen. Während der Pandemie hatten sich die Jugendlichen sehr bemüht, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Mit Erfolg: Im vergangenen Jahr verbrachten Jugendliche aus Varennes eine erlebnisreiche Woche in Petershausen, zusammen mit der örtlichen Jugend. Doch in diesem Jahr sei es nicht gelungen, genügend Partnerfamilien in Varennes zu finden, erzählt Geitel.

Doch die Absage soll eine Ausnahme bleiben. Wenn am kommenden Wochenende eine rund 30-köpfige Delegation aus Petershausen mit Bürgermeister Marcel Fath zur Jubiläumsfeier nach Varennes reist, werden auch alle Petershauser Betreuer der Jugendkontaktgruppe dabei sein. Ihr Ziel: dem Jugendaustausch eine lebendige Zukunft zu sichern.