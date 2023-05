65 glückliche Ehejahre: Georg und Magdalena Boos feiern in Petershausen Eiserne Hochzeit

Von: Petra Schafflik

Eiserne Hochzeit: Georg und Magdalena Boos mit Marcel Fath und Marianne Klaffki (von links). © ps

„Es war eine schöne Zeit.“ Diese wunderbare Bilanz über 65 gemeinsame und glückliche Ehejahre haben jetzt Georg (89) und Magdalena Boos (86) aus Petershausen ziehen können.

Petershausen – Zur Feier der Eisernen Hochzeit kamen beim Jubelpaar natürlich Freunde vorbei, die allerdings zum Anlass der Einladung nichts Genaues erfahren hatten. Eine Überraschung war von den Gastgebern angekündigt, die dann auch gelungen ist.

Um den Ehrentag wusste dagegen Bürgermeister Marcel Fath, der ein Präsent und Glückwünsche der Gemeinde überbrachte. Auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki kam mit einem Geschenk und gratulierte.

In der Runde der Gäste fühlten sich Georg und Magdalene Boos dann sichtlich in ihrem Element. Kein Wunder, kommen doch beide aus einer Gastwirtsfamilie. Georg Boos ist in München geboren, kommt aber aus Oberkienberg bei Allershausen, wo seine Familie eine Wirtschaft betrieben hat. Die Eltern von Magdalena Boos, die eine geborene Breitsameter ist, führten in Petershausen den Schmiedwirt, einen Betrieb der neben dem Gasthof auch noch Landwirtschaft, Schmiede und Tankstelle umfasste, wie Magdalena Boos erzählt.

Wo sich die beiden kennengelernt haben? „Natürlich in der Wirtschaft“, antworten sie lachend. Denn Georg Boos war als gelernter Metzger damals in Petershausen in der Metzgerei Schindler tätig, der heutigen Metzgerei Kleber, die ja gleich neben dem Schmiedwirt liegt. „Wir Metzger haben beim Wirt verkehrt, da haben wir uns kennen gelernt.“ Wobei es unter den Gästen schon eine ganze Reihe junger Metzger gegeben hat. „Aber ich hab‘ das Rennen gemacht“, lacht Georg Boos.

Beim Rückblick auf ihre gemeinsamen Jahre spielt die Arbeit eine große Rolle. Georg Boos war 20 Jahre lang als Metzger tätig, erst in Petershausen, später bei der Dachauer Firma Schweißfurt. Dann riet der Arzt zu einer anderen Tätigkeit, er sollte nicht mehr den ganzen Tag in Gummistiefeln stehen. In der Münchner Staatsbibliothek war eine Stelle frei. „Das war mein Glück.“

Solange Familie Breitsameter bis 1978 noch die Gaststätte betrieben hat, gab es auch nach der Arbeit noch viel zu tun. „Und jede Woche eine Hausschlachtung“, erzählt Georg Boos.

Auch Marianne Boos hat von Kindesbeinen an im elterlichen Gasthof und der Landwirtschaft mitgeholfen: „Was anderes gab es gar nicht.“ Später war sie dann 40 Jahre in der Werkstatt des Bruders tätig.

Und heute noch sind beide aktiv, sie sehen das positiv: „Haus und Garten halten uns jung.“ Trotz der vielen Arbeit hat das Ehepaar ein Haus gebaut, eine Familie mit zwei Töchtern gegründet. Heute freuen sie sich über zwei Enkel und vier Urenkel. Auch wurde und wird im Haus Boos immer gerne gefeiert, erzählt das Jubelpaar. Auch ihr Ehejubiläum wollen sie im Kreis der Familie noch einmal eigens feiern.

Wie schafft man es, über so lange Zeit gut miteinander auszukommen und glücklich zu sein? Da müssen Georg und Magdalena Boos nicht lange überlegen. „Einfach immer zusammenhelfen, alles miteinander machen.“