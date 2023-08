Acht lange Tage in Petershausen

© Marius Bulling via www.imago-images.de

132 Haushalte in Petershausen ohne Festnetz, Internet und TV – Störung ist behoben

Von Petra Schafflik

Acht Tage lang gab es einen Totalausfall im Vodafone-Netz in Petershausen. Seit Dienstag Abend sind 132 Haushalte wieder am Netz.

Petershausen – Ihre Geduld wurde in den vergangenen Tagen auf eine harte Probe gestellt: 132 Haushalte rund um den Pertrichplatz in Petershausen mussten seit Montag vergangener Woche, wie berichtet, ohne Festnetztelefon, Internet und TV-Empfang auskommen.

Vodafone bat um Geduld

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf bat auf Nachfrage der Heimatzeitung um Verständnis und Geduld. Lange habe man beim Provider nach der Ursache des Problems gesucht. Vorgestern teilte Vodafone mit: „Die Stromversorgung des Ortsverstärkers, über den diese 132 Kunden mit TV, Internet und Telefonie versorgt werden, ist unterbrochen.“

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr war die Störung behoben. „Wir sind überglücklich“, sagt Schreinermeister Benno Huber, der mit seinem Betrieb von dem Netzausfall betroffen war. Die extrem lange Störung, so der Firmenchef, „war eine Katastrophe“. Kunden konnten den Betrieb weder telefonisch noch per E-Mail erreichen.

Wer auf dem Festnetz anrief, hörte die Ansage: „Der Teilnehmer ist zur Zeit leider nicht erreichbar.“ Der Tischlereibetrieb konnte auf wichtige Programme nicht zugreifen. „Wir konnten keine Rechnung schreiben und kein Angebot verschicken.“ Doch Huber hatte „Glück im Unglück“, wie er sagt. In der vergangenen und auch in dieser Woche läuft sein Betrieb mit einer kleinen Belegschaft, „es ist Haupturlaubszeit“.

Ärger bei Betroffenen ist groß

Verärgert war auch ein Leser aus Petershausen, der immer wieder mit den Kundenbetreuern von Vodafone in Kontakt stand und versuchte, sich aus den verschiedenen Infos ein Bild zu machen. Doch er verzweifelte, „dass ewig nichts passiert“.

Nachdem sich ein Bürger im Rathaus gemeldet hatte, wurde auch Rathauschef Marcel Fath aktiv. Als er beim Netzbetreiber anrief, habe er aber nicht erfahren können, wann das Problem behoben sei, so Fath. „Das wundert mich nicht, ein Bürgermeister hat da nichts zu sagen.“ Leider sei es in letzter Zeit immer wieder zu Störungen bei Vodafone gekommen. „Dass man die Leute dann mit dem Problem alleine lässt, ist ein Unding.“ Auch wenn die Systeme wieder funktionieren, ist der Ärger bei den Betroffenen nicht verraucht. „Schadenersatz und Informationspflicht, das ist alles gesetzlich geregelt. Nur sollte sich Vodafone auch daran halten“, moniert der Leser aus dem Innenbereich. Außerdem kritisiert er, dass es offenbar keine Redundanzen im System gibt.

Ähnlich argumentiert Benno Huber: „Ein Netzbetreiber müsste sicherstellen, dass Störungen kurzfristig behoben werden“.

