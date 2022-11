Aktiv für die Umwelt - Bund-Naturschutz-Ortsgruppe zieht Bilanz – Viele Projekte, viel Arbeit

Von: Petra Schafflik

Kerngeschäft: eines der vielen Biotope in Petershausen, das der Bund Naturschutz pflegt. © Petra Schafflik

Petershausen – Spannende neue Projekte und bewährte Naturschutzarbeit: So lautete jetzt die Bilanz der Ortsgruppe Petershausen im Bund Naturschutz (BN).

Petershausen: Und auch wenn sich zur Jahresversammlung nur rund ein Dutzend Mitglieder in der Sportgaststätte eingefunden hatten, so ließ der umfangreiche Bericht wie auch der Ausblick auf 2023 erkennen, dass im Bund Naturschutz „viel mehr Leute aktiv sind und sich in Projekten engagieren, als dies die Teilnehmerzahl bei Versammlungen erkennen lässt“, wie Vorsitzender Ralph Schüpferling betonte.

Bürgermeister spricht

Als Gast informierte Bürgermeister Marcel Fath (FW) zum Abschluss über Planungen der Gemeinde zu Ausgleichsflächen, die am folgenden Tag dann Thema im Bau- und Umweltausschuss waren.

Über neue Projekte berichtete der Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Ralph Schüpferling. © Petra Schafflik

Unterschiedlichste Projekte standen beim Bund Naturschutz 2022 auf der Agenda. Eine Wanderung zu den örtlichen Gräben – eine von mehreren Exkursionen – habe gezeigt, „wie schön die Natur sein kann“. Und dass in diesen unscheinbaren Rinnen wertvolle Pflanzen wie Blutweiderich oder Wasser-Ampfer sprießen.

Wissenschaftliches Arbeiten

Auch das eher wissenschaftliche Arbeiten zur Landschaftsgeschichte wurde fortgeführt. Weil diese Erkenntnisse in der Praxis helfen, „um zu wissen, was funktioniert“. Ein Biotop-Zustandsbericht wurde erstellt und soll in einigen Jahren wiederholt werden, um zu sehen, wie sich die Flächen entwickeln. „Dieses Wissen aufzubauen liegt mir am Herzen.“

Unter der Leitung von Mitglied Anja Bercher-Gross hat sich der Petershausener Bund Naturschutz am deutschlandweiten „Flow-Projekt“ beteiligt, das initiiert wurde vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung des Universitätsverbunds Halle-Jena-Leipzig, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig und dem Bund Naturschutz Deutschland.

Es geht dabei um die Wasseruntersuchung an Gewässern dritter Ordnung, in Petershausen wurde ein Stück des Kollbachs genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis beschreibt Bercher-Gross als „traurig“, denn im untersuchten Bereich seien nur „Allerwelts-Arten“ gefunden worden, der Zustand des Bachs im untersuchten Areal sei „ganz, ganz schlecht“. Doch die Hobbyforscher machen weiter, werden sich im kommenden Jahr einen anderen Bachabschnitt vornehmen.

Ein weiteres Umweltprojekt plant für 2023 BN-Vorstandsmitglied Jörg Wunsch, der als Lehrer am städtischen Münchenkolleg unterrichtet. Mit elf Schülern wird er im Rahmen eines P-Seminars zu „praktischem Naturschutz vor Ort“ arbeiten. Konkret werden die Schüler im Ortsteil Asbach Biotope kartieren, Bäche analysieren und bei der Biotoppflege helfen.

Artenschutz

Auch in Sachen Artenschutz ist der BN aktiv. Gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz wurde ein Storchen-Horst bei Herrschenhofen errichtet, der auch schon kurz von einem Storchenpaar belegt war. Tradition hat der Krötenzaun entlang der Staatsstraße nach Kollbach, der auch im kommenden Jahr wieder aufgebaut und betreut werden soll.

Neu kümmert sich Mitglied Annekatrin Keinert um den Bau einer Wildbienen-Nisthilfe am Ostermaier-Weiher, bei der Blühwiese der Gemeinde. Es gehe um eine Art Umweltbildungsprojekt, Ziel sei zu zeigen, wie eine ideale Nisthilfe aussehen kann. Mit Schautafeln sollen Spaziergänger auch weiterführende Informationen erhalten.

Zum Kerngeschäft des BN gehört von jeher die Biotoppflege. „Petershausen ist privilegiert mit seinem Biotopverbund, der bei der Flurbereinigung entstanden ist“, so Vorstand Schüpferling. Doch die Pflege bedeutet viel Arbeit.

Seit Jahren kümmert sich federführend Rainer Mühe, der dafür jüngst vom Freistaat mit dem „Grünen Engel“ ausgezeichnet wurde (wir berichteten). Die Mitglieder gratulierten mit einem Extra-Applaus. Und das Engagement geht weiter. Eine wertvolle Biotopfläche wird seit Kurzem vom japanischen Staudenknöterich überwuchert, eine invasive Art, die es zu bekämpfen gilt. Mehrmals im Jahr ist vom BN nun Sven Zachmann auf dem Areal tätig. Denn die praktische Naturschutzarbeit geht nie aus.

Leitung gesucht Gerne würde die BN-Ortsgruppe Petershausen wieder eine Kinder- und Jugendgruppe einrichten und sich so stärker in der Umweltbildung engagieren. Allerdings fehlt dafür aktuell eine Leitung.

Interessenten ab 16 Jahren, die so eine Gruppe organisieren möchten, sind herzlich willkommen. Falls Fachwissen fehlt, gibt es dafür Fortbildungen. Kontakt über info@bn-petershausen.de. ps