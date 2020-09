Alle kommen unter

Natürlich müssen auch die Kitas in Petershausen mit den aktuellen Corona-Vorgaben klarkommen. Doch angesichts dieser Herausforderung ist es für Familien beruhigend, dass heuer überall ausreichend Plätze zur Verfügung stehen.

„Alle Kinder sind untergebracht“, betont Bürgermeister Marcel Fath, der sich noch gut erinnert an Zeiten, in denen aufgebrachte Eltern mit ihren Kleinen ins Rathaus eilten. In diesem Jahr dagegen ist die Lage entspannt.

Am stärksten ausgelastet sind noch die Krippen, alle 64 Plätze sind ab Oktober belegt. Dagegen können in der Kleinkindgruppe, die maximal zwölf Mädchen und Buben betreut, auch nach November noch zwei Kinder aufgenommen werden.

Entspannt ist die Lage auch bei den Kindergartenkindern. Die vier Einrichtungen in der Gemeinde mit 276 Plätzen weisen aktuell 19 Vakanzen aus, nur neun davon werden bis Februar 2021 noch belegt. Überraschend ist, dass auch die Betreuungsangebote für Schulkinder nicht ausgebucht sind. Im Hort sind zwölf von 77 Plätzen frei, in der Mittagsbetreuung, die jetzt im Obergeschoss des Schul-Neubaus logiert, wurden nur 49 Mädchen und Buben angemeldet, die Kapazitäten würden für 72 Kinder reichen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass an der Schule jetzt je eine Klasse der ersten und zweiten Jahrgangsstufe als Ganztagsklasse läuft, allein 43 Kinder besuchen in diesem Schuljahr das neue Angebot.

Auch für die Zukunft sieht Bürgermeister Marcel Fath (FW) die Gemeinde gut aufgestellt. Eine vierte Kindergartengruppe steht im evangelischen Kinderhaus Arche Noah in Aussicht. Und mit dem geplanten Kita-Neubau an der Jetzendorfer Straße werden voraussichtlich ab 2022/23 weitere Plätze in Kindergarten und Krippe entstehen. „Das anstehende Wachstum in Neubaugebieten und die weitere Verdichtung im Kernort können wir somit recht gelassen gestalten“, sagt Fath.

Positiv fällt auch die Bilanz zur elektronischen Vermittlungsplattform „Little-Bird“ aus. Als bisher erste Gemeinde im Landkreis organisiert Petershausen seit 2018 alle Kita-Plätze im Ort zentral über dieses Online-Medium. „Das System funktioniert und hat die Situation deutlich verbessert“, so Fath.

Weniger erfreulich schaut die finanzielle Seite der Kinderbetreuung aus. Der Kostenfaktor Kinderbetreuung „ist der am stärksten wachsende im gemeindlichen Haushalt“, beklagt Fath. Mit dieser Kritik ist der Petershausener Bürgermeister nicht allein, die steigenden Kita-Ausgaben bereitet allgemein Sorge in den Rathäusern. Die Gemeinden, mahnt Fath, gerieten so auf Dauer „in höchste Finanzierungsnöte.“