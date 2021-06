Ansturm aufs Jugendzentrum

Neben Stammgästen tauchen viele neue Gesichter in Petershausen auf

Petershausen – In viele glückliche und fröhliche Gesichter schaut, wer in diesen Tagen beim Jugendzentrum in Petershausen vorbeischaut. Dort wurde am Montagabend gerade gemeinsam gegrillt, jetzt stehen und sitzen an die 30 Jugendlichen in kleinen Grüppchen auf dem weitläufigen Gelände rund um das Juz im Freien, lachen, scherzen, ratschen und genießen den warmen Sommerabend.

Nach monatelanger Corona-Schließung hat der Treff der Jugend in Petershausen seit 21. Mai wieder geöffnet. Und vom ersten Tag an erlebt die gemeindliche Einrichtung „einen regelrechten Ansturm“, wie Gemeindejugendpfleger Olaf Schräder betont. Es kommen junge Leute, die schon vor Corona quasi Stammgäste waren, aber auch Jüngere entdecken neu den Treff mit seinen Möglichkeiten und Angeboten.

„Es gibt einfach ein ganz großes Bedürfnis nach Kontakten und gemeinsamen Aktivitäten, einen großen Nachholbedarf“, betont Sozialpädagogin Anna Blumenschein. „Man merkt, wie sich alle freuen und wirklich glücklich sind, dass so was wie ein normales Leben wieder möglich ist“, ergänzt Schräder.

Froh sind nicht nur die jungen Leute, auch dem Pädagogenteam vom Zweckverband Jugend, der die Jugendarbeit in Petershausen organisiert, ist die Erleichterung und Freude über den Neustart des Juz anzusehen. Endlich können sie wieder regelmäßig zu festen Zeiten und unkompliziert für die Jugend da sein, „einfach unsere Arbeit machen“, so Schräder.

Da trifft es sich gut, dass das Juz im monatelangen Lockdown nicht nur ein wenig renoviert, sondern auch erweitert wurde. Denn die Mittagsbetreuung, die zuvor ein Zimmer im Containerbau belegt hatte, ist in den Neubautrakt der Schule umgezogen. Der frei gewordene Raum wird nun jugendgerecht ausgestattet, sodass das Juz dann drei separate Bereiche bietet. „Tolle Voraussetzungen für unterschiedliche Angebote und Aktivitäten, gerade wenn mehrere Cliquen da sind.“

Der aktuell große Zuspruch für das Juz ist keineswegs selbstverständlich. Sondern der Erfolg einer engagierten Streetwork-Arbeit, die von den Pädagogen über den Winter monatelang geleistet wurde. Unzählige Stunden waren die Sozialarbeiter zu Fuß unterwegs, um junge Leute auf Spiel- und Jugendplätzen oder einfach im Dorf anzusprechen, nach ihren Sorgen zu fragen und zu erfahren, wie es ihnen geht.

„Uns war klar, wir müssen unbedingt den Kontakt halten“, betont Anna Blumenschein. Auch mit Jugendlichen, die zuvor nicht im Juz waren, sei man so ins Gespräch gekommen. Viele dieser jungen Leute kommen nun ins Juz, um hier gemeinsam freie Zeit zu verbringen. So wie James, der sagt: „Ich komme fast jeden Tag, einfach um Leute zu treffen, das ist super.“ Auch Jaden ist gerne da. „Mir gefällt die Gemeinschaft und die Möglichkeit, hier neue Leute kennen zu lernen.“

Was das Angebot und die pädagogische Arbeit betrifft, fahren die Pädagogen aktuell zweigleisig: Die Routine des Juz-Betriebs wird wieder aufgenommen, parallel aber bei den jungen Besuchern erfragt, was nach dieser langen Zeit des Lockdowns ihre Bedürfnisse sind. Auch einige konkrete Ideen wurden schon entwickelt: So wird es wieder ein Ferienprogramm geben, „auch große Sachen wie Berlinfahrt und Zeltlager stehen auf dem Programm, natürlich mit dem üblichen Vorbehalt“. Und gemeinsam mit der Gemeinde und örtlichen Vereinen ist ein toller Jugend-Aktionstag geplant (siehe Kasten). Einfach schön, sagt der Gemeindejugendpfleger, „dass wir jetzt wieder etwas anbieten und eine Perspektive aufzeigen können.“

Petra Schafflik