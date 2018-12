Ein Wassererlebnis für Petershausen

Sitzsteine am Ufer, Trittsteine im Wasser, Kunstobjekte, ein Aussichtssteg – die Gestaltung der Glonninsel in Petershausen nimmt Gestalt an.

Petershausen – Auf der Petershauser Glonninsel sollen sie alle zusammenkommen: Künstler, Landwirte, Schulkinder und vor allem Spaziergänger. Die Insel nahe der Petershauser Grundschule liegt zwischen Glonn und Mühlbach. In Zukunft soll das Mühlbach-Ufer abgeflacht werden und ein Rundweg auf der Glonninsel enstehen (wir haben berichtet). Landschaftsarchitekt Roland Krämer aus Massenhausen stellte seine Pläne in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor: „Es soll ein Weg mit örtlicher Kunst werden, was auch immer den Petershausern einfällt.“

Die Aufwertung der Glonninsel ist seit rund zwei Jahren Thema in Petershausen. Damals erarbeiteten Gemeinderäte und Bürger im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) ein Maßnahmenbündel für das Projekt „Wassererlebnis Glonn“.

Landschaftsarchitekt Krämer hat mittlerweile einen Vorentwurf aus diesen Ideen erarbeitet: Auf der Glonninsel soll es zum Beispiel eine Weidefläche für freilaufende Rinder und eine Fischtreppe geben, nahe der Grundschule soll ein Bolzplatz entstehen, und ein großer Wasserspielplatz sei nahe der Flüsse geplant. Außerdem sollen sich Spaziergänger entlang des Rundwegs an Sitzgruppen unter neugepflanzten Bäumen ausruhen können.

Als Modellbeispiel zeigte Krämer ein Foto vom Wasserspielplatz in Berching im Altmühltal: Sitzsteinplatten wurden dort am Ufer auf verschiedenen Höhen befestigt: „Da muss man eben ein bisschen klettern“, sagte Krämer und lächelte. Außerdem wurden in Berching Trittsteine im Wasser installiert – darüber würden sich wohl viele balancierfreudige Kinder und Jugendliche im Landkreis freuen. Doch es gibt ein Problem in Petershausen: „Hier droht eventuell Hochwasser“, sagte Krämer. Und dabei würden die Trittsteine überflutet.

Darüber hinaus plant Krämer einen Aussichtssteg an der Fischtreppe nahe des Petershauser Kraftwerks im Westen der Glonninsel: „Der Holzsteg öffnet den Blick auf die Glonn.“ Insgesamt würden sich die Projektkosten – inklusive Planung und Mehrwertsteuer – auf rund 1 Million Euro belaufen, so Krämer auf Nachfrage von Gemeinderat Josef Gerer (CSU). Der Freistaat zahle dabei einen Zuschuss in Höhe von 518 000 Euro.

Josef Mittl (FW) freute sich über die „Rückkehr zum Wasser“, gab aber zu bedenken: „Mir wäre es wichtig, dass der naturnahe und wilde Charakter der Glonninsel erhalten bleibt.“ Dritter Bürgermeister Gerer war da anderer Meinung: „Der Bauhof sollte sich schon darum kümmern, dass das Ganze nicht verwildert – der Mensch hat auch ein Recht.“

Andrea Stang (FW) warf ein, dass die Aufwertung der Glonninsel – nahe der Petershauser Grundschule – ein wichtiges Projekt sei: „Das ist ein sehr wertvoller Aufenthaltsraum für die Kinder, sie können dort die Natur nah erleben.“

Allerdings warf Wolfgang Stadler (SPD) ein, dass die Nähe zum Wasser einigen Grundschülern auch zum Verhängnis werden könnte. Krämer verteidigte sich: „Es gibt einen Bis-hierher-und-nicht-weiter-Baum!“ Der würde den Kindern deutlich zeigen, dass sie allein nicht weiter Richtung Glonn laufen dürften.

Schließlich beauftragte der Gemeinderat Architekt Krämer, die Projektarbeiten öffentlich auszuschreiben.