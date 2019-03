Asylunterkunft besteht wohl weiter

Eigentlich sollten die drei Container in Petershausen am Heimweg für 60 Menschen nur bis Ende Dezember dieses Jahres stehen. Doch das Landratsamt will verlängern.

Petershausen –Zwar soll die Asylunterkunft in Petershausen weitere drei Jahre stehen, allerdings sollen dafür keine anderen Unterkünfte im Landkreis geschlossen werden, sagt der Pressesprecher des Landratsamtes, Wolfgang Reichelt. Außerdem werden keine Asylbewerber aus bereits geschlossenen Unterkünften, wie aus Schwabhausen, Schönbrunn oder der Kufsteiner Straße in Dachau, nach Petershausen ziehen, wie in unserer Ausgabe am vergangenen Donnerstag berichtet. Am Donnerstagabend diskutierte der Petershauser Bauausschuss über folgenden Antrag des Landratsamtes bezüglich der Asylunterkunft.

Eigentlich sollten die drei Container am Heimweg 15 für 60 Menschen nur bis Ende Dezember dieses Jahres stehen. Nun will das Landratsamt, dass der befristete Bauantrag für den Standort nur mehr bis Ende November gilt: „Damit macht sich der Landkreis den Weg frei, das Baurecht noch zu verlängern“ – und zwar um weitere drei Jahre, erklärt Bürgermeister Marcel Fath (FW). Der Schlüssel für das beschleunigte Bauverfahren lautet Paragraf 13a Baugesetzbuch. Damit muss zum Beispiel keine Umweltprüfung mehr gemacht werden.

Bei der Abstimmung bestätigte der Ausschuss mehrheitlich den Antrag. Damit die Unterkunft weitere drei Jahre stehen darf, muss das Landratsamt aber nochmals bei der Gemeinde anfragen, so Reichelt. Gemeindechef Fath sagt zur Thematik: „Ich werde mich bei der Bürgermeisterdienstbesprechung dafür einsetzen, dass der Abbau der Asylunterkünfte im Landkreis gleichmäßig geschieht“ und fügt hinzu, dass die Asylunterkunft in Petershausen „keine never ending story“ werden dürfe, es müsse ein Ende des Standorts in Sicht sein. Denn die Integration von Asylbewerbern gelinge vor allem durch die Ehrenamtlichen des Petershauser Helferkreises: „Und die können nicht über Jahrzehnte ihre Freizeit dafür einbringen.“

Auch 3. Bürgermeister Josef Gerer ist (CSU) skeptisch: „Wir wissen ja nicht, was das Landratsamt hier vorhat.“

Zur Zukunft der Asylunterkunft sagt Pressesprecher Reichelt: „In Petershausen werden wir erstmal mit Containern weitermachen wie bisher“, eine massive Unterkunft in Holzständerbauweise, wie in Karlsfeld, sei dort derzeit nicht geplant. Die weitere Nutzung der Petershauser Unterkunft sei aber wegen der vollen Unterkünfte im Landkreis weiterhin nötig.

ans