Atrium wird bei Open-Air-Sommerserenade auf dem Schulhof zu Orchestergraben

Von: Petra Schafflik

An die 200 Zuhörer lauschten im weitläufigen Schulhof den heiteren Operettenklängen. © ps

Heitere Operettenklänge bei Open-Air-Sommerserenade auf dem Schulhof in Petershausen

Petershausen – Im zweiten Anlauf ist die Idee einer Openair-Sommerserenade in Petershausen jetzt geglückt: Heitere Operettenklänge wehten über den lauschigen Schulhof, ließen das Publikum ins Träumen geraten. „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ lautete das Motto des gelungenen Musikabends, mit dem lange nach seiner Fertigstellung der neu gestaltete Platz zwischen Schule und Rathaus nun auch offiziell als Veranstaltungsort eingeweiht wurde.

Noch im Vorjahr musste ein geplanter Konzertabend des Petershausener Kammerorchesters wegen dicker Gewitterwolken kurzfristig in die Mehrzweckhalle verlegt werden. Heuer nun spielte das Wetter mit, einem beschwingten Musikerlebnis stand nichts im Weg.

Schwungvolle Walzerklänge

An die 200 Zuhörer kamen in den Genuss schwungvoller Walzerklänge und bekannter Operetten-Melodien. Mit Witz und Charme leitete Moderatorin Cornelia Gütlich kenntnisreich durchs zweistündige Programm, das mit Werken von Robert Stolz, Paul Abraham und Fred Raymond zum Sommerabend passte.

Das kleine Atrium im Schulhof wurde zum Orchestergraben mit Bühne beim Musikabend mit dem Petershausener Kammerorchester, den beiden Solisten Barbara Sauter und Richard Wiedl sowie Moderatorin Cornelia Gütlich (r.). © ps

Es erklangen Highlights bekannter Operetten, vom titelgebenden „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ bis zu „Ja, das Temperament“ aus „Maske in Blau“. Die Solisten Barbara Sauter (Sopran) und Richard Wiedl (Tenor) erfreuten mit kräftigen, schönen Stimmen, die auch im weitläufigen Schulhof noch in die hinteren Reihen trugen. Zur Freude des Publikums setzten die beiden alle Werke mit schauspielerischem Talent auch szenisch amüsant um.

Souveräne Sänger

Das Petershausener Kammerorchester begleitete die Sänger souverän, bei den Instrumentalstücken ließen die Musiker unter der Leitung von Eugen Tluck ihr musikalisches Temperament dann schwungvoll aufblitzen.

Die Entscheidung des Kulturförderkreises, die Veranstaltung bei freiem Eintritt anzubieten, erwies sich als sinnvoll. So kamen manche Zuhörer in dem nach mehreren Seiten offenen Schulhof spontan vorbei und lauschten einfach eine Weile den Klängen. Auch einige junge Familien waren gekommen, so dass am Schluss fast ein Dutzend Kinder in vorderster Reihe aufmerksam und begeistert die Darbietung verfolgten.

Fazit: Ein heiterer, amüsanter Musikabend, der die Zuhörer erfreute und nach einer schwungvollen Zugabe beschwingt auf ihren Heimweg entließ.

