Auf Bio folgt Pizza in Petershausen

Die Einkaufslandschaft in Petershausen ist weiter im Umbruch, demnächst schließt nun der Bioladen Vielfalter. Die Geschäftsräume an der Bahnhofsstraße 11a werden aber nicht leer stehen: Die Familie Telemetro wird dort eine Pizzabäckerei eröffnen.

Petershausen – Im April wird der Bioladen Vielfalter schließen. Das Ladenlokal übernimmt ab Juli die Familie Telemetro, die bereits seit 30 Jahren in Kollbach die Pizzeria Antonio und in Petershausen die Eisdiele Salentino betreibt. Die Geschäftsräume in Petershausen werden umgebaut, erklärt Grazia Telemetro. Entstehen wird ein Pizzaverkauf „nach einem ähnlichen Konzept wie in Kollbach“, ergänzt Sohn Giuseppe Telemetro. Auch gibt es wohl Überlegungen für ein erweitertes Angebot. Konkretes mag Giuseppe Telemetro da aber noch nicht bestätigen. Geplant seien in jedem Fall „weitere Überraschungen“.

Das Aus für den Bioladen hat im Ort für Diskussionen gesorgt. Denn das Geschäft, 1992 von Johannes Becher gegründet, war eine Institution in Petershausen. Dennoch hat sich Holger Sitzmann, der das Geschäft erst Mitte 2019 von Gründer Becher übernommen hatte, jetzt „aus rein privaten Gründen und schweren Herzens entschieden, den Laden aufzugeben“, wie er erklärt.

Mit der wirtschaftlichen Situation habe das nichts zu tun, „der Laden läuft“, betont Sitzmann. Deshalb hätten sich Stammkunden auch gewünscht, dass das Geschäft mit einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin erhalten bleibt. Sogar eine Unterschriftenaktion wurde dafür gestartet.

Tatsächlich wäre eine Übergabe des Bioladens an einen neuen Inhaber durchaus auch im Sinn des Ordens der Franziskanerinnen von Schönbrunn gewesen, die als Vermieter diese Geschäftsräume verpachten. Das bestätigt Herta Gentner, Leiterin der Finanz- und Liegenschaftsverwaltung des Ordens. Als die Kündigung im Oktober eingetroffen sei, „haben wir Herrn Sitzmann vorgeschlagen, einen Nachmieter zu suchen“. Doch darauf kam eine schriftliche Absage, „dafür habe er keine Zeit.“

Noch bevor Herta Gentner auf die Suche nach einem neuen Mieter ging, habe Familie Telemetro Interesse bekundet, einen Businessplan vorgelegt. „Das Konzept hat uns überzeugt“, erklärt Gentner. Weil es eine Nutzungsänderung braucht, wenn in einem Ladengeschäft künftig Pizzen gebacken werden sollen, trat die Leiterin der Finanz- und Liegenschaftsverwaltung in Kontakt mit den zuständigen Behörden.

„Die Kunden sind sauer“

Sitzmann sagt, sowohl eine Kundin als auch eine Mitarbeiterin hätten sich für die Übernahme des Bioladens interessiert, Konzepte beim Vermieter eingereicht. Allerdings geschah das offenbar erst später, Mitte Dezember. Zu diesem Zeitpunkt, so Herta Gentner, waren die Gespräche mit der Familie Telemetro „schon weit fortgeschritten, die Weichen gestellt.“

Der Ordensleitung seien dann alle Konzepte vorgelegt worden, die Entscheidung fiel zugunsten der geplanten Pizzabäckerei aus.

„Die Kunden verstehen es nicht und sind sauer“, sagt Sitzmann. „Uns liegt nichts daran, Leuten keine Chance zu geben“, betont Gentner. Aber auch ein Orden müsse betriebswirtschaftlich handeln. „Unsere Absichten waren immer ehrlich.“

Auch wenn er bedaure, dass die Geschichte des Vielfalters jetzt ein Ende findet, sei er froh, „dass mit der getroffenen Entscheidung ein Leerstand vermieden wird“, erklärt Bürgermeister Marcel Fath (FW). Zudem freue es ihn, dass mit der Nachfolgenutzung ein Angebot zu Zug kommt, „das sich in der Gemeinde schon etabliert hat“. Und Bioprodukte werde es in den übrigen Geschäften im Ort auch künftig zu kaufen geben.

Den Bioladen Vielfalter möchte Inhaber Holger Sitzmann bis Ende März normal weiterführen, im April die vorhandene Ware abverkaufen, wie er erklärt. Auch einige Rückbauten seien dann notwendig. Spätestens ab Juli wird Familie Telemetro den Umbau starten, um danach ihre Pizzeria zu eröffnen.