Austausch trotz unterschiedlicher Meinungen

Petershauser SPD organisiert virtuelle Diskussion: „Coronadiktatur“ oder „Covidioten“

von Petra Schafflik

Petershausen – Seit vor einem Jahr das Corona-Virus erstmals in Deutschland aufgetreten ist, bestimmt die Pandemie unseren Alltag. Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen betreffen alle Bereiche der Gesellschaft, beschränken Freiheiten, sind permanent Thema privater wie öffentlicher Diskussionen. Allerdings wird in den kontroversen Debatten mehr und mehr eine Spaltung der Gesellschaft erkennbar. Diskutiert wurde auch in Petershausen.