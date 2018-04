Unfall beim Sammeln

Zeugen eines Verkehrsunfalls wurden Helfer beim Ramadama in Obermarbach. Eine Autofahrerin fragte sie nach dem Weg und wurde dabei von einem Lastwagen erfasst.

Petershausen – Rund 150 Helfer sammelten beim Ramadama in Petershausen und seinen Ortsteilen 16 Kubikmeter Müll ein. Ein Teil wurde gleich zum Recyclinghof am Heimweg gefahren, einen Teil sammelte Organisator Eduard Meßthaler mit seinen Gehilfen beim alten Feuerwehrgelände in der Kirchstraße oder an anderen Sammelplätzen mit seinem kleinen Anhänger am Privatwagen ein. Am Ende gab es bei der Feuerwehr eine von der Gemeinde gestiftete Brotzeit und Getränke. Sozusagen unter den Augen der Feuerwehr Obermarbach passierte an der Marbacher Straße ein Unfall. Ein junge Frau wollte die Obermarbacher Feuerwehrhelfer, die gerade den Müll einsammelten, nach dem Weg fragen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Lkws. Der erfasste ihr Auto und schleuderte es in den Straßengraben. Die junge Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Obermarbacher Feuerwehler blieben unverletzt.

rds