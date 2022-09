Petershauser Bahnhofstraße wird (mal wieder) geflickt

Von: Petra Schafflik

Für eine provisorische Sanierung der Bahnhofstraße sprach sich der Petershauser Gemeinderat aus. © ps

Was die Schäden in der Bahnhofstraße angeht, haben sich die Petershauser Gemeinderäte auf eine Zwischenlösung verständigt: Die Straße soll provisorisch saniert werden. Die Ortskernsanierung wird aber weiter vorangetrieben.

Petershausen – Die Schäden in der Bahnhofstraße sind unübersehbar: Im Bereich zwischen Pertrichplatz und Kreisverkehr gibt es immer wieder Schlaglöcher, zweimal im Jahr werde „geflickt“, wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) im Bauausschuss erläuterte. Auch heuer im Herbst seien noch Reparaturen notwendig, damit die Fahrbahn halbwegs intakt über den Winter komme. Doch im kommenden Jahr wird die Gemeinde nun die Straße komplett abfräsen und mit einer neuen Feinschicht versehen lassen.

Einstimmig billigten die Gemeinderäte diese Zwischenlösung, bis der zentral mitten im Dorf gelegene Bereich im Rahmen der geplanten Ortskernsanierung grundlegend erneuert wird. Die provisorische Maßnahme, die etwa fünf Jahre halten soll, wird mit 100 000 Euro veranschlagt, aktuell werden jährlich 25 000 Euro für Reparaturen ausgegeben.

Der marode Zustand der Bahnhofstraße wird seit Jahren von Bürgern beklagt. Abhilfe schaffen soll die Ortskernsanierung – mit Erneuerung von Kanal und Fahrbahn, breiteren Gehwegen, neuer Anordnung der Parkplätze sowie Bäumen und Bänken für mehr Aufenthaltsqualität.

Ein erster Bauabschnitt vom Kreisverkehr zum Bahnhof wurde 2014 fertiggestellt. Die zweite Tranche wäre das Areal vom Pertrichplatz zur Varenner Straße. Allerdings gilt die Prämisse: „Ortskernsanierung nicht gemeinsam mit der Erschließung des Baugebiets Rosensiedlung, das wäre das totale Chaos“, so der Bürgermeister. Weil sich nun aber der Straßen- und Leitungsbau für die Rosensiedlung verzögert, kann die Ortskernsanierung „nicht vor 2026 kommen“. Damit wird vorab eine provisorische Reparatur der maroden Bahnhofstraße sinnvoll.

Ortskernsanierung vorziehen? Geht nicht, sagt die Verwaltung

„Gleich das Stück bis zur Moosfeldstraße mitmachen“ – das regte Martin Seemüller (ÜBP) an. Dieser Abschnitt komme im kommenden Jahr dran, so der Bürgermeister. Was mit der provisorischen Reparatur aber nicht kommt, ist eine Verbesserung der Gehwege, erfuhren die Gemeinderäte auf Nachfrage. „Genau das ist doch das Problem, der Zustand ist katastrophal“, hakte Wolfgang Stadler (SPD) nach. Tatsächlich sind die Bürgersteige schmal, schief und bucklig.

Allerdings gebe es da „keine Chance“, so der Bürgermeister. Denn „91 Prozent der Bürgersteige sind in Privatbesitz“. Und die Eigentümer würden Boden erst im Rahmen der Ortskernsanierung abtreten, sofern sie mit der vorgelegten konkreten Planung dann auch einverstanden seien. Vorher gehe da nichts.

Tatsächlich könnte man auch auf den Gedanken kommen, anstelle einer provisorischen Reparatur einfach die Ortskernsanierung vorzuziehen und gleich anzupacken. Doch aktuell steigen Baukosten exorbitant, Angebote seien schwer zu bekommen, Material fehle. „Eine Sofortmaßnahme ist unrealistisch“, betonte Fath. Zumal auch die Planung noch nicht steht. Doch den Gemeinderäten war es wichtig zu betonen, dass „wir die Ortskernsanierung auf keinen Fall stoppen, die wird weiterverfolgt“.

